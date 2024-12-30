卡特逝世｜中國駐美大使謝鋒悼念　北京：為促進雙方關係貢獻巨大

美國史上最長壽前總統卡特（Jimmy Carter）於12月29日在佐治亞州的家中離世，享壽100歲，他任內致力推動中美關係正常化，被稱為14億人民的老朋友。中國駐美大使謝鋒在社交平台發文悼念卡特，中國外交部亦對他予以高度評價，指他為促進中美關係發展做出重要貢獻。



謝鋒在文中還向卡特的家人表示哀悼，中國人民將永遠銘記他為中美關係正常化和發展作出的歷史性貢獻，還指卡特認為與中國建交是他一生中做出的最正確的決定之一。願他安息，願他的遺產永存。

中國外交部發言人毛寧今日表示，中方對卡特的逝世表示深切哀悼，指還形容卡特是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作做出重要貢獻，「我們對此予以高度評價」。

卡特於1977年至1981年擔任美國第39任總統，被譽為「中美關係領路人」，中美兩國在他任內正式建立外交關係。他在回顧自己總統任期內的成就時，認為「與中國實現關係正常化或許對促進世界和平及相互理解的貢獻最大」。

2008年8月26日，美國科羅拉多州，圖為卡特出席民主黨大會。（Reuters）

卡特晚年曾一度戰勝體內已擴散的癌症。由於年事已高，卡特近年來先後幾次住院治療，去年2月18日起不再尋求任何醫學治療，回到家中與家人共度最後時光。