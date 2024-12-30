卡特逝世｜任內斡旋埃及以色列和平　推動雙方關係正常化

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於12月29日在佐治亞州的家中離世，享壽100歲。他是美國史上最長壽總統，也是諾貝爾和平獎得主，任內主導諸多外交事務，包括促進埃及以色列和平、推動中美關係正常化等。



卡特於1977年1月至1981年1月擔任第39任美國總統，他在上任1年後成功促使埃及前總統沙達特（Anwar Sadat） 和以色列前總統貝京（Menachem Begin），在美國馬里蘭州簽署《大衛營協議》（Camp David Accords，又稱戴維營協議），令雙方趨向和解。

2024 年12月29日，美國總統拜登（Joe Biden）在美屬維京群島主島聖克羅伊島（St. Croix）上的Company House酒店就美國前總統卡特（Jimmy Carter）去世發表講話。（Reuters）

1947年，聯合國通過第181號決議，提議在巴勒斯坦土地上分別建立猶太國和阿拉伯國，耶路撒冷則由聯合國管理。猶太人次年建國以色列，但主權卻並未獲中東各阿拉伯國家正式承認，自此陷入數次中東戰爭，更在第三次中東戰爭（也稱六日戰爭）僅在六日內就中佔領了加沙地帶、西奈半島、約旦河西岸、耶路撒冷東城區和戈蘭高地，共6.57萬多平方公里的土地。

被佔領土地的包括埃及的各阿拉伯國家希望以色列歸還領土，但以色列高層對此態度冷淡，更在1973年爆發第四次中東戰爭（也稱贖罪日戰爭）。以色列保守黨利庫德集團（Likud）領導人貝京在1977年贏得大選，讓美國出乎意料，因其對待領土與戰爭態度令斡旋和平變得棘手。

卡特1979年與妻子一起出訪中東（Jimmy Carter Library）

以色列與埃及經卡特斡旋和平後，在1979年簽署具里程碑意義的《埃及－以色列和平條約》，以色列軍隊及平民撤出西奈半島，埃及讓以色列船隻在蘇伊士運河自由通航等。令埃及成為第一個承認猶太人立國的阿拉伯國家，這為中東和平帶來重要貢獻。

埃及與以色列關係在1980年正常化，經卡特之手斡旋的短暫中東和平也讓他的外交政績上升到最高。但此後他處理伊朗「人質危機」失準，支持率大跌，令他當時成為1932年以來，首位連任失敗的總統。