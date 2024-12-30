濟州航空月均飛行時間登頂韓國　空難班機事發前48小時飛13次

濟州航空（Jeju Air）7C-2216航班於周日（12月29日）從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安（Muan）國際機場，在降落時發生意外，機上179人死亡，僅2機組人員獲救。有韓媒表示，濟州航空疑似為衝旅遊旺季營收，旗下客機月均飛行時間超過韓國所有同行，遇難班機事發前48小時內也飛行13次。



綜合韓聯社等韓媒報道，涉事飛機事故前48小時內飛行範圍涵蓋務安、濟州、仁川等韓國機場。另外還有北京、曼谷、台北等國際航點。

2024年12月30日，韓國務安機場，圖為消防部門在客機失事現場清理飛機殘骸。（Reuters）

資料顯示，濟州航空的每架飛機今年第三季度月均飛行時長達418小時，遠超德威航空（T'way Air）386小時、真航空（Jin Air）371小時、大韓航空（Korean Air）和韓亞航空（Asiana Airlines）335小時，是韓國國內航空公司時間最長的。

據悉，失事客機上多為跟團遊客，都是接受光州市一家中小型旅行社推出的聖誕包機遊服務。該服務根據航空公司的需求安排航線，專供旅行社顧客搭乘。由於地方機場幾乎沒有定期航線，多採用廉航包機的模式。

2024年12月29日，濟州航空執行總裁金乙裴（音譯，Kim E-bae） 等高管在韓國首爾舉行新聞發布會時，為飛機在務安國際機場發生的事故鞠躬致歉。（Reuters）

分析指出，為迎接年末旅遊旺季，航空公司和旅行社可能強行安排包機，以抓住市場需求。

濟州航空經營支援本部長宋京勳（Song Kyung-hoon）表示：「無法說這是過度運行。我們按照計劃的日程進行細緻維修，計劃內的檢修以及每天起降前後的檢修都非常仔細，沒有任何疏漏。」