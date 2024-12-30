《鹹蛋超人》音樂之父冬木透離世　曾為《超人七號》創作主題曲

日媒報道，曾為《咸蛋超人》（又譯超人力霸王，內地譯奧特曼）系列特攝劇創作音樂的日本作曲家冬木透於12月26日逝世，終年89歲。他曾為《超人七號》創作主題曲，被人稱為「鹹蛋超人」音樂之父。



日本放送協會（NHK）報道，冬木透因吸入性肺炎在東京家中逝世。

圖為《鹹蛋超人》劇照

他原名蒔田尚昊，1935年3月13日出生於偽滿洲國首都新京市（今中國吉林省長春市），14歲隨母親回到日本廣島縣，後進入當時名為東京放送公司（今TBS電視台）擔任音效工作，同時轉學至國立音樂大學作曲科。

↓ 2023年12月的演出中，冬木透擔任指揮 ↓

1967年，他為《超人七號》創作主題曲及配樂，並於1971年為《歸來的超人力霸王》（帰ってきたウルトラマン）創作主題曲。他的音樂風格對後來的《超人力霸王系列》音樂產生深遠影響。

圖為冬木透（演出新聞稿圖片）

在2009年的音樂會上，擔任指揮的冬木透與「鹹蛋超人」碰拳（影片截圖）

1974年冬木透還為NHK晨間影集《鳩子的海》創作音樂，並於1984年為動畫《牧場上的少女卡特莉》（まきばのしょうじょカトリ）創作配樂。