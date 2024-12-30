卡特逝世｜國葬1月9日舉行　追悼儀式1月4日佐治亞州展開

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於12月29日離世，白宮發言人確認，卡特的國葬將於1月9日在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行。美國總統拜登（Joe Biden）此前亦已指示，將1月9日定為全國哀悼日，所有政府部門及股市關閉。美國陸軍發聲明公布，卡特的官方葬禮儀式為期6天，將於1月4日開始。



2002年，卡特與妻子親吻。（Reuters）

路透社報道，其靈柩1月4日將由車隊護送，從其家鄉佐治亞州普萊恩斯（Plains）出發，先停在他長大的農場。在那裡，國家公園管理局（National Park Service）將敲響歷史悠久的農場鐘聲39次，以象徵卡特是美國第39任總統。

卡特的遺體隨後將被運往佐治亞州亞特蘭大，於卡特卸任後創立的非營利性組織「卡特中心」停放至1月7日早上。然後再送往華府，在國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行迎靈儀式後。此前媒體預計，在卡特中心及華府均會開放供民眾瞻仰。

於1月9日，拜登會在華盛頓國家大教堂的國葬儀式上發表悼詞。拜登去年表示，卡特曾要求他在葬禮上致詞。家人同日稍後時間，會在佐治亞州舉行私人喪禮，並在家鄉為卡特的遺體下葬，他將長眠於夫人羅薩琳（Rosalynn Carter）身旁。

2009年1月7日，前總統老布殊（George H.W. Bush）、當選總統奧巴馬（Barack Obama）、時任總統小布殊（George W. Bush）、前總統克林頓（Bill Clinton）及前總統卡特（Jimmy Carter）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

對上一次總統葬禮，為於2018年的老布殊（George H. W. Bush），亦以國葬舉行，歷時5天，包括沿著白宮外的賓夕法尼亞大道遊行，在國會山莊圓形大廳舉行迎靈儀式，並於國家大教堂舉行國葬。

自2018年以來，另有8人在圓形大廳舉行過迎靈儀式，包括：非裔眾議員卡明斯（Elijah Cummings）、最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）等。