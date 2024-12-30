卡特逝世｜巴拿馬總統穆利諾：為巴收回運河做貢獻

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）對美國前總統卡特（Jimmy Carter）去世表達哀悼，並指卡特在巴拿馬收回運河、恢復國家主權完整的過程中發揮「關鍵作用」。



卡特週日（12月29日）下午在美國佐治亞州普萊恩斯（Plains）家中安然去世，享年100歲。

2002年12月10日，美國前總統卡特在挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。（Getty Images）

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本月多次聲稱巴拿馬運河是「美國重要國家資產」，威脅將「收回」巴拿馬運河。穆利諾22日回應說，巴拿馬運河及毗鄰區域永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。哥倫比亞、智利、墨西哥、委內瑞拉等拉美多國隨後紛紛表態，支持巴拿馬捍衛運河主權。

穆利諾上週四（26日）再次表明，巴拿馬運河主權屬於巴拿馬，絕不存在任何重新談判的餘地。巴拿馬運河如今由巴拿馬人自主管理，通行費標準制定程序公開透明，不會給美國船隻單獨降價。

2024年7月1日，巴拿馬總統穆利諾在首都巴拿馬城就職日發表演說。（Getty Images）

他也指美國在控制巴拿馬運河時給予巴拿馬的經濟補償微乎其微。巴拿馬人付出數代人的努力才成功收回運河主權，特朗普關於「收回」巴拿馬運河的言論無視歷史事實。

卡特1977年至1981年任美國第39任總統。1977年9月，他與時任巴拿馬領導人托里霍斯（Martín Torrijos Espino）代表兩國政府簽署條約，規定美國從巴拿馬撤出全部駐軍並將運河歸還巴拿馬。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

