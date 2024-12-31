拜登卸任前加緊軍援烏克蘭　宣布加碼提供近25億美元

即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）於12月30日宣布，加碼向烏克蘭提供將近25億美元的軍援。路透社報道，拜登在聲明中說，美國將在他剩餘的任期內，繼續致力加強烏克蘭抗戰能力。



圖為2024年11月25日，俄羅斯控制的烏克蘭頓涅茨克州Avdiivka鎮，一架俄羅斯軍用直升機飛越建築物上空。（Reuters）

拜登在聲明中稱，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國團結全球支持烏克蘭人民。向烏克蘭提供其獲勝所需的支持，一直是他的首要任務。拜登表示，新公布的軍援將為烏克蘭提供即時幫助，並有助於防空系統、火炮和其他關鍵武器系統的長期供應。

最新公布的軍援由兩部份組成，分別是拜登行使總統行政權，從國防部庫存中直接調取價值約12.5億美元的武器彈藥；另一部份屬於國會設立的「烏克蘭安全援助倡議」（USAI），價值約12.2億美元，用於向國防工業或盟友採購武器。

圖為美國財長耶倫（Janet Yellen）2024年5月23日在意大利北部小鎮斯特雷薩（Stresa）出席七國集團（G7）財長會議期間舉行記者會。（Reuters）

另外，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）同日也宣布，美國已額外提供烏克蘭34億美元的預算援助，為飽受戰火蹂躪的烏克蘭提供關鍵資源。