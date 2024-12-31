拜登卸任前加緊軍援烏克蘭 宣布加碼提供近25億美元
撰文：蕭通
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即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）於12月30日宣布，加碼向烏克蘭提供將近25億美元的軍援。路透社報道，拜登在聲明中說，美國將在他剩餘的任期內，繼續致力加強烏克蘭抗戰能力。
拜登在聲明中稱，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國團結全球支持烏克蘭人民。向烏克蘭提供其獲勝所需的支持，一直是他的首要任務。拜登表示，新公布的軍援將為烏克蘭提供即時幫助，並有助於防空系統、火炮和其他關鍵武器系統的長期供應。
最新公布的軍援由兩部份組成，分別是拜登行使總統行政權，從國防部庫存中直接調取價值約12.5億美元的武器彈藥；另一部份屬於國會設立的「烏克蘭安全援助倡議」（USAI），價值約12.2億美元，用於向國防工業或盟友採購武器。
另外，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）同日也宣布，美國已額外提供烏克蘭34億美元的預算援助，為飽受戰火蹂躪的烏克蘭提供關鍵資源。
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