濟州航空空難｜已辨認174具遺體　死者家屬待全部確認方舉行葬禮

韓國媒體報道，濟州航空（Jeju Air）客機12月29日在降落時發生意外導致179人死亡的空難後。截至31日下午，當地政府已成功確認174具遺體的身份，但仍有5具遺體因損毀嚴重而無法辨別。悲痛的死難者家屬因為這次事故而在一夜之間建立了緊密的關係，他們已同意待所有遺體身份確認完成後，才一起舉行葬禮。



韓國先驅報 (The Korea Herald）12月31日引述國土交通部長朴庠禹報道，警方通過指紋比對已確認174人身份，剩餘5人仍未能確認身份。。

據報道，只有在確認受害者身份後，他們的遺體才會被移交給家人，進行葬禮和最後的告別。尚未轉移至殯儀館的遺體將安置在機庫和其他指定區域擺放的冷凍設施中。

2024年12月30日，韓國務安市務安體育公園，哀悼者站在濟州航空（Air Jeju）空難罹難者的祭壇前悼念（Reuters）。

報道指，由於遺體受損嚴重，復原處理需一周以上時間。搜救人員至今共發現606塊遺骸，只有五具遺體是完整的。雖然當局可以將五具遺體移交給家屬，但考慮到後續可能發現更多遺骸，所以相關部門計劃在完成所有遺骸的DNA鑑定後才統一移交。

國立科學調查研究院正在加速DNA鑑定工作，預計最早1月8日完成，屆時將把所有遺骸移交給家屬。

報道又指，這些之前素未謀面的死難者家屬在機場守侯期間，因為這次浩劫而走在一起；他們同意推遲舉行葬禮，直到所有死者身份確認完畢。

遇難者家屬代表Park Han-sin30日在務安國際機場的休息室表示：「只要我們團結一致，外界就會聽見我們的聲音。」

2024年12月30日，濟州航空客機29日衝出跑道墜毀，發生179人死亡的空難後，乘客親屬在韓國務安國際機場的臨時安置所相擁痛哭。

死者家屬一致同意，應在務安機場一樓設立悼念祭壇，而不是離事故現場約5公里的務安體育公園。

機場內一名男子透過麥克峰抱怨：「每天有多少架飛機從務安機場起飛？如果飛機不適合降落，他們就不應該允許它降落。」

那名男子又指：「我仍未見到我妻子和兒子的屍體，這一切有甚麼意義？」