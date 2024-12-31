濟州航空空難｜機長最後身影曝光　疑欲開窗抓東西讓飛機減速

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日發生重大空難，一架波音737-800客機在降落務安機場時，疑似遭鳥擊導致起落架故障，飛機未減速以機腹着地，最終失控衝出跑道爆炸，機上179人不幸罹難，而機長在失事前的最後身影亦曝光。



有韓國網友在論壇公開飛機失事影片，可見位於最前端機長在即將墜毀之前，奮力伸直手臂，似乎想抓緊東西，拚盡全力的讓失控的飛機減速，畫面讓人感到心碎。貼文發布後，有其他網友指出，機長似乎想打開窗戶，並抓住儀表板。

有網友發現機長在飛機撞毀之前曾奮力伸直手臂，似乎想抓緊東西，拼盡全力讓飛機減速；也有人指出機長似乎想打開窗戶，並抓住儀表板。（YouTube@中天新聞）

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韓媒報道，該機機長年紀45歲，從2014年加入濟州航空，到了2019年晉升機長職位，擁有5年機長經驗，包括過去擔任副駕駛的時間，累積飛行時數加總起來超過了6800小時。

韓國國土交通部指出，事發當天務安國際機場控制塔向事故飛機發出鳥擊警告，1分鐘後，7C 2216航班機長發出「Mayday」求救訊號。隨後，飛機於9點左右試圖在1號跑道降落，9點03分，飛機以機腹着陸的方式降落，並衝出跑道撞向圍牆爆炸起火。

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