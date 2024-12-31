濟州航空空難｜消防員揭煉獄般景象　遺體「碎到拼不了」忍痛挖屍

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日發生重大空難，負責處理失事現場的的消防人員透露「場面慘烈、可怕至極」。



《韓國日報》在29日、30日連續訪問多位消防員，他們一致描述現場「太殘酷了」。尤其飛機墜毀爆炸，屍體嚴重受損。

多位消防員受訪時一致描述現場「太殘酷了」。（路透社）

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曾參與2014年世越號打撈的一名資深消防員，難掩心痛表示，時隔10年再遭遇「慘烈場面」。他說：

我無話可說，只能說太可怕了，屍體無法透過臉部和發現地點來辨別，只能透過名單，一一比對指紋確認身分。

這位消防員也說，還有許多罹難者沒有指紋了，只能用利用DNA比對找出身份。

釜山地方航空管理局局長李振哲（音譯）30日凌晨在機場進行簡報表示：

幾乎沒有完整的屍體，許多肢體軀幹遭到破壞，很難拼在一起。

報道指出，事故發生後，當地約500名消防人員立刻出動現場，耗費10小時尋找生還者和挖掘罹難者。有消防員說：

我不能好好休息，不能好好吃飯，目睹那個場面，我絕對做不到。

另一位消防員聲音沙啞地說：

那場面真是毀滅性的，飛機殘骸和燃料都噴灑一地。

罹難者中有很多當地人，而部署現場的消防部門很多也是全羅南道木浦人，其中不乏消防員認識的熟人或鄰居，這些隊員都很痛苦，一邊負責工作，一邊承受失去友人的痛苦。

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