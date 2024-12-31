Elon Musk每晚花2000美元長住海湖莊園　徒步就可見特朗普

自特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得美國總統選舉後，全球首富馬斯克（Elon Musk）大部份時間都住在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）一晚收費2000美元（約1.5萬港元）的房子裏，這使他可以輕易和當選總統接觸。



《紐約時報》報道，馬斯克在特朗普身邊扮演着多重角色，他是特朗普最重要的金主、最具影響力的社交媒體宣傳者，也是特朗普在政策和人事方面的關鍵顧問。

2024年12月22日，美國亞利桑那州，圖為特朗普在「美國轉折點」活動中發表講話。（Reuters）

自11月5日美國總統選舉日結束，馬斯克還是海湖莊園的長期房客。兩名知情人士透露，馬斯克一直使用海湖莊園其中一棟可供出租的房子。

海湖莊園的前主人是佛州女富商和名媛、通用食品繼承人波斯特（Marjorie Merriweather Post），特朗普在1990年代把它改建成會員制俱樂部和酒店。

一名了解有關情況的人士說，馬斯克住在一棟名為Banyan的房子裏，距離海湖莊園主樓僅數百英尺。

這使馬斯克可以隨時見特朗普，跟他一起吃晚餐。最近馬斯克的競爭對手、電子商務巨頭貝索斯（Jeff Bezos）和特朗普共進晚餐，馬斯克就是座上客。

在2024年總統選舉的倒數幾個月裏投入超過2.5億美元，幫助特朗普贏得總統選舉的馬斯克，不僅出席特朗普在海湖莊園舉行的人事會議，特朗普與外國領導人通電話時他也在場。

在馬斯克旗下業務任職的人員，還積極參與特朗普過渡團隊篩選新政府高級行政職位人選的工作。

2024年10月5日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普與馬斯克在競選集會現場交談。（Reuters）

特朗普曾向人吹噓，馬斯克正在「租」海湖莊園的一棟房子。一知情者表示，目前尚不清楚馬斯克最終將為這棟房子支付多少租金。這些房子歷來的租金一晚至少2000美元。

針對馬斯克在海湖莊園的居住安排，特朗普過渡團隊沒有對置評請求作出回應。馬斯克也沒有回應電郵詢問。

本文獲《聯合早報》授權轉載

