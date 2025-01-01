TikTok轉軚　繼續劍指巴拿馬、格陵蘭　特朗普真的是在開玩笑嗎？

臨近歲晚，特朗普（Donald Trump）作出了一連串讓人大吃一驚的言行：

他向美國最高法院以法律文件方式表明他反對封殺TikTok，警告美國政府此舉有可能對言論自由保護構成「危險的全球性先例」；

他公開支持高技術崗位聘用非美國公民的H-1B工作簽證，為馬斯克（Elon Musk）的同一意見背書，不理會像班農（Steve Bannon）這類「老牌MAGA派」的反對（MAGA即Make American Great Again），也不顧他自己在首屆任期內曾嘗試減少H-1B工作簽證人數。

特朗普轉發馬斯克支持移民的言論。（Truth Social截圖）

除了這兩個分別與華府反華共識和共和黨右翼反移民立場有關的議題上「180度轉軚」之外，特朗普在其社交媒體Truth Social上持續就他此前的三個似乎要「吞併別國土地」的驚人主張發言：

他轉發了紐約《太陽報》（The Sun）支持其奪回巴拿馬運河控制權的文章，又引述他的前黨內政敵、已故參議員麥凱恩（John McCain）女兒梅根（Meghan McCain）稱特朗普對巴拿馬的看法正確的X推文。

他也轉發了右翼媒體Breitbart的文章，稱特朗普是要「讓格陵蘭再次偉大」才會聲言美國有必要從丹麥手上取得格陵蘭的擁有權和控制權，這是「繼續防衛歐洲的代價」。

得特朗普轉發的Breitbart文章，該文標題稱特朗普想讓格陵蘭再次偉大。（Breitbart截圖）

在其聖誕賀詞之中，特朗普也重提加拿大加入美國成為第51個州的可能性，聲言若然加拿大併入美國，其稅負將減少超過60％，企業將會即時雙倍擴張，而且將會得到世界上任何國家也沒有的軍事保護。

到底特朗普是認真的，還是在開一個大玩笑？

特朗普在TikTok問題上和H-1B工作簽證上的轉向，是可以理解的。

2020年特朗普高調向TikTok開刀，試圖用行政命令迫字節跳動（ByteDance）出售TikTok給美國企業，不然就予以封殺，本質上只是出自當時的政治需要。一是出於他自己對付中國第一人的政策路線，二是他因為新冠疫情而怪罪中國（按：他自己當年受訪被問及為何要封殺TikTok時，他就主動提到新冠病毒），三是當時的外交建制確實是由蓬佩奧（Mike Pompeo）等對華鷹派主導，特朗普身邊幾乎沒有人會為中國或中國企業的利益說好話。

美國最高法院將在2025年1月10日審理封殺TikTok一案。特朗普12月27日向最高法院以書面方式提出其意見。（網站截圖）

今天，情況卻完全不一樣。特朗普競選總統背後的一個重要共和黨金主，就是有投資ByteDance的Jeff Yass；今天自稱「第一好友」（First Buddy）的馬斯克也是個在中國有重要商業利益的人物，在意識形態上也支持絕對的言論自由；特朗普自己的幼子巴倫（Barron Trump，現年18歲）也是TikTok的支持者，力主父親使用TikTok作宣傳，收效極佳，為其爭取到不少「不投族」年輕選民的支持。

雖然華府確實有迫售或封殺TikTok的兩黨共識，但若然特朗普真的能憑一人之力去推翻國會封殺TikTok的決定，他從年輕人群體借來的選票未來就有更大可能留在共和黨陣營之中。從政治計算上，反對封殺TikTok對特朗普幾乎是有利而無害。

至於H-1B工作簽證的問題，吸引全球人才到美國確實是美國科技產業和國家利益所在。包括馬斯克、特朗普的未來白宮人工智能高級顧問克里希南（Sriram Krishnan，印裔，曾是創投公司Andreessen Horowitz的其中一位合夥人）等如今投入特朗普陣營的人物當然明白這個道理。

2024年12月14日，美國馬里蘭州，圖為馬斯克與特朗普等人一起出席海軍陸軍橄欖球賽。（Reuters）

不同於其第一任期，如今特朗普的選民基本盤已經不再是像班農這類以右翼種族主義意識形態為先的人物。在美國的兩黨政治中，這些極端份子若不支持特朗普和共和黨也沒有其他選擇。

加上特朗普本身就有驅逐在美非法移民出境的政策主張－－且不論具體實施的情況如何－－可用來爭取這些思想較為極端的群體支持。因此，特朗普並沒有必要為了反外來移民的意識形態堅持而破壞他同科技巨頭之間的關係，以至損害美國的長遠國家利益。

可是，相對於TikTok和H-1B工作簽證等議題上的轉向，特朗普「奪回巴拿馬運河」「加拿大併入美國」以至「控制格蘭陵」的主張，則是看似是100％的天方夜譚。

然而，特朗普對這幾個「吞併領土」的議題不是說了一兩次當作開開玩笑就算，而是持續不斷的作出相關發言，讓人不得不懷疑他確實是至少有幾分認真的。

特朗普的「聖誕賀詞」將巴拿馬運河、加拿大變成第51州和格陵蘭三者談在一起。（Truth Social截圖）

換個角度來看，為何美國不能收回本來就是由美國建造、1999年才交回巴拿馬的巴拿馬運河？為何美國不能施壓加拿大加入美國？為何美國不能嘗試像特朗普首屆任內就提過的一般去從丹麥手上把格陵蘭買下來？

從地緣政治利益和特朗普其他認真政策主張的維度來看，這些吞併別國領土的言論其實也不完全是空穴來風。

巴拿馬運河超過七成以上的運輸也涉及美國東西兩岸作為來源地或目的地，某程度上就是美國國內航運基建的一個延伸部份。而且，美國在20世紀初興建巴拿馬運河的原意之一就是要讓美國軍艦更便捷地穿越美洲東西兩邊，如今也依然有體積能通過巴拿馬運河的美國軍艦使用運河作交通。將運河完全控制在美國手中，也有其軍事價值。

人們在巴拿馬運河旁拍攝經過的貨輪。（Reuters）

在前總統卡特（Jimmy Carter）決定將運動交回巴拿馬之時，以其後的總統列根（Ronald Reagan）為首的共和黨人就一直反對美國將運河交回。特朗普如今提出收回運河，背後也有一定的國內民意支持。

當然，美國若然真的威脅巴拿馬交回運河的話，必然會引起巴拿馬人民的反對，但從國家力量的角度來看，如果特朗普真的認真地要以強力手段奪回運河，巴拿馬並沒有任何能力反抗。

對於加拿大，特朗普早已威脅會在上任首天開徵25％關稅。由於加拿大近八成出口依賴美國，這將會對加拿大經濟造成沉重打擊。

特朗普的關稅威脅，同樣針對《美墨加協議》（USMCA，前身是《北美自貿協議》）的另一個成員墨西哥。加拿大方面的其中一種回應就是暗示可以「踢走墨西哥」，指讓中國貨走後門進入美國的是墨西哥，而加拿大同美國生活水平接近，是墨西哥的低廉勞動成本才對美國本地工人的利益構成威脅。

2024年11月29日，在特朗普威脅對加拿大徵收25%關稅後，加拿大總理杜魯多突然現身美國佛羅里達，並和特朗普在海湖莊園共進晚餐。（X@JustinTrudeau）

如果他朝美墨加三國的貿易關係真的變成親疏有別，美加自成更緊密的自貿區，誰能阻止特朗普將此視為加拿大變成美國第51個州的第一步？

而作為北約成員的加拿大，一直恃着自己在美國旁邊、不在歐洲、沒有明顯的國防威脅，長期搭北約的國防便車，軍費開支佔GDP水平只得大約1.4%，在北約國家中幾乎敬陪末席。既然加拿大那麼想搭便車，何不直接加入美國就好？

目前民調顯示只有13％加拿大人願意讓加拿大成為美國的第51州。可是，試想像，如果特朗普真的大增加拿大關稅，加拿大經濟陷入衰退，北約的保護傘又備受質疑，此時特朗普繼續提倡加拿大併入美國，以利誘之，加拿大人真的會強烈反對嗎？

至於吞併格陵蘭，歐洲的安全此刻確實離不開美國，我們也不能排除特朗普會以丹麥一定程度交出格陵蘭的控制權作為美國維持對歐北約保護傘的條件之一。

2024年12月22日，美國亞利桑那州，圖為特朗普在「美國轉折點」活動中發表講話。（Reuters）

若然三個目標都能達成，美國親自緊握太平洋和大西洋之間的關鍵航道要塞，取得加拿大和格陵蘭的豐富天然資源控制權，而且得到了氣候暖化後可能開通北極航道上的戰略要地，歷史評價很難不說特朗普是美國史上最偉大的總統之一。

這些侵犯他國主權的行為當然違反了二戰以來的國際秩序。但特朗普從來沒有對遵守國際秩序有太多顧慮。如果他在俄烏停戰的問題上施壓烏克蘭向俄羅斯交出領土的話，這種漠視烏克蘭主權、弱肉強食的邏輯就更加是與他奪回巴拿馬運河、兼併加拿大、奪取格陵蘭的主張同出一軌。俄羅斯可以做的，為何美國不能做？

特朗普最厲害的政治手段之一，就是把本來是政治禁忌的東西透過不斷的談論和宣傳來正常化，將原本完全不可能的、人們連想像也不敢想像的變成可能的、或許能成真的。對於特朗普笑話一般、看似脫離現實的言論，我們其實應該加以幾分認真去看待。