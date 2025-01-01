馬克龍新年電視講話罕見認錯　為政治豪賭致歉

過去的2024年，對於法國政壇而言是不尋常的一年，當地時間12月31日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在新年慶祝活動之前發表電視講話，為動盪不堪的一年畫上了句號。



去年上半年，馬克龍「政治豪賭」般宣布提前舉行國會選舉震驚全國，但選民們卻選出了「懸峙國會」，不僅極右翼議員大幅增加，他的總統權力也被削弱。如今，馬克龍終於承認，他認識到自己在去年6月的「政治豪賭」給國家造成了更多的政治不穩定，路透社形容，這位法國總統「罕見地表露出悔意」。

2024年6月12日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在新聞發布會上談及復興黨（Renaissance party）及其盟友在提早國會選舉中的優先事項。（Reuters）

「清醒和謙卑迫使我認識到，在這個階段，這一決定帶來的不穩定多於和平，我對此完全負責。」馬克龍發表了自選舉以來最明確的自責之辭：「解散國會造成更多的是分裂，而非解決法國人民的問題。」

在新年電視講話中，馬克龍雖然未直接使用這一說法，但暗示，今年可能會動用「公投」。他表示，會讓法國人民來決定「決定性問題」，但沒有詳細說明是哪些問題。

「我希望我們能夠着眼於2050年行事。我們將面臨選擇，關乎我們的經濟、民主、安全和子孫後代。」他說道。

路透社指出，法國憲法賦予總統發起公投的權力。自馬克龍2017年上任以來，公投已被多次提及，但從未舉行過。

過去，馬克龍也曾使用過「公民大會」（citizen conventions）這一形式，即隨機召集公民集會，雖然這些集會沒有任何約束力，但他曾藉此平息過諸如「黃背心運動」等針對某些問題的抗議活動。

法國會2024年7月7日舉行第二輪投票，票站民調顯示，左翼新人民陣線（New Popular Front）料拿下最多席次，極左派領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）稱左翼聯盟已「準備好執政」。圖為他在6月30日第一段投票部份結果出爐後在巴黎發表講話。（Reuters）

在國際問題方面，馬克龍仍保留着廣泛的外交和軍事權力，他表示，面對美國當選總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）發出的加徵關稅威脅，歐盟在國際貿易方面不應再「天真」了。

「我們必須對他人制定的、而我們仍在遵守的貿易規則說『不』，對一切使我們更加依賴他人的事物說『不』，不能夠妥協、不能夠不為未來做準備。」

他還提到了俄烏衝突和中東衝突，以及格魯吉亞、羅馬尼亞和摩爾多瓦的選舉爭議，以此證明歐洲不應該把自己的安全視為「理所當然」。「這就是為什麼歐洲不應再將自身的安全和防禦委託給其他大國。」他敦促經常依賴美國安全保護傘的歐盟夥伴，要為自己的防務做更多努力。

去年，由於法國執政黨復興黨在6月初的歐洲議會選舉中慘敗，而極右翼政客馬林勒龐（Marine Le Pen）所屬政黨國民聯盟（National Rally）大獲全勝，馬克龍於6月9日宣布解散國民國會，提前舉行國民國會選舉，被外界視為一場「政治豪賭」。最終，國會被分裂成了三個激烈對立的集團——馬克龍領導的中右翼、左翼聯盟以及極右翼勢力。

隨後，馬克龍拒絕了左翼聯盟推舉的總理人選，任命右翼共和黨人巴尼耶出任總理，該黨在國民國會的黨團只有47席。而巴尼耶試圖強行通過的一項削減開支法案，直接導致了其政府的下台，這也是法國政府自1962年以來首次被國會推翻。

2024年12月31日，法國巴黎，圖為馬克龍發表新年電視講話。（Reuters）

整個2024年，馬克龍總共失去了他任命的三位總理。去年12月13日，馬克龍宣布，任命貝魯（Francois Bayrou）為新任法國總理。

面對一些反對派要求自己辭職的聲音，馬克龍2024年12月5日曾重申，他將留任到2027年5月總統任期結束。他強調，將會充分行使法國民眾通過「民主方式」給予自己的五年任期，在任期還剩30個月的情況下，要讓政府採取行動，使法國成為一個更公平、更強大的國家。

本文獲《觀察者網》授權轉載

