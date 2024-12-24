法國新任總理貝魯完成組閣 新政府名單公布包括兩名前總理
撰文：蕭通
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法國73歲新任總理貝魯（Francois Bayrou）完成組閣，團隊成員由保守派主導，但亦包括中間派或左傾背景的新成員，另有兩位前總理出任部長。 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的辦公室於12月23日公布新政府名單，新內閣共有35名部長，其中朗伯德 （Eric Lombard）被任命為為新任財政部長，當務之急是讓2025年的預算案獲得通過，但估計仍將再受反對派挑戰。
66歲的朗伯德為銀行家出身，是法國政府金融機構Caisse des Depots的負責人，料將與獲任命為預算部長的前歐洲事務部長德蒙查蘭（Amelie de Montchalin）合作，緊急修復國家財政。
新內閣成員不少是舊面孔，極右派霍塔尤（Bruno Retailleau）續任內政部長； 持續對烏克蘭表達軍事支持的勒科爾尼（Sébastien Lecornu）留任國防部長；最近幾週在中東進行廣泛訪問的巴羅（Jean-Noël Barrot）留任外交部長。
另外，今年1月辭去總理職務的博爾內（Elisabeth Borne）出任教育部長；前總理瓦爾斯（Manuel Valls）出任海外事務部長；前內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）出任司法部長。
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