新年2025｜英法煙花匯演：倫敦眼綻放煙花 凱旋門伴燈光投影
撰文：官祿倡
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世界各地相繼進入2025年，英國與法國舉辦除夕跨年活動和倒數煙花匯演，泰晤士河上射出煙花慶祝；而凱旋門附近除煙花佈滿夜空外，還伴有燈光投影表演，十分絢爛。
倫敦大本鐘在踏正午夜12時響鐘，泰晤士河上空隨之綻放1.2萬枚煙花，劃破著名地標「倫敦眼」一帶的夜空，民眾歡天喜地迎接新一年。
▼倫敦綻放煙花劃破倫敦眼一帶夜空
法國巴黎則一如往年在凱旋門對出的香榭麗舍大道舉行煙花匯演，到場民眾送走動蕩政局不穩的舊年，一同歡聚。當局為今次跨年活動部署1萬名安全部隊人員，包括警員、憲兵及消防等加強戒備，人數與去年相若，以確保香榭麗舍大道安全。
英國近期多地受惡劣天氣影響，多項跨年活動要取消，但倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表明，當地繼續舉行跨年煙花匯演，與眾同樂。
▼法國凱旋門附近煙花綻放並伴隨燈光投影
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