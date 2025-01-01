新年2025｜英法煙花匯演：倫敦眼綻放煙花　凱旋門伴燈光投影

世界各地相繼進入2025年，英國與法國舉辦除夕跨年活動和倒數煙花匯演，泰晤士河上射出煙花慶祝；而凱旋門附近除煙花佈滿夜空外，還伴有燈光投影表演，十分絢爛。



倫敦大本鐘在踏正午夜12時響鐘，泰晤士河上空隨之綻放1.2萬枚煙花，劃破著名地標「倫敦眼」一帶的夜空，民眾歡天喜地迎接新一年。

▼倫敦綻放煙花劃破倫敦眼一帶夜空

2025年1月1日，英國倫敦，圖為煙花在著名地標倫敦眼附近綻放。（Reuters）

法國巴黎則一如往年在凱旋門對出的香榭麗舍大道舉行煙花匯演，到場民眾送走動蕩政局不穩的舊年，一同歡聚。當局為今次跨年活動部署1萬名安全部隊人員，包括警員、憲兵及消防等加強戒備，人數與去年相若，以確保香榭麗舍大道安全。

2025年1月1日，圖為煙花在法國巴黎著名地標凱旋門附近綻放。（Reuters）

英國近期多地受惡劣天氣影響，多項跨年活動要取消，但倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表明，當地繼續舉行跨年煙花匯演，與眾同樂。

▼法國凱旋門附近煙花綻放並伴隨燈光投影