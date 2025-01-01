新年2025｜兩岸及亞洲多國跨年倒數　星泰大型煙花綻放

兩岸和日韓等亞洲各地先後踏入2025年，台北101大樓放煙花6分鐘，是歷來最長一次，現場逾22萬人在歡呼聲中迎新年。北京有近30場跨年活動，除主要的首鋼園、王府井大街，還有八達嶺長城、798藝文特區、環球影城等地。



2025年台北101跨年煙火秀以「Team Taiwan Champion」為主題，慶祝12強棒球賽奪冠，音樂曲風也有別於過往的古典交響樂曲風，改以台灣流行音樂為主，施放時長加碼1分鐘，全長6分鐘。（聯合報圖片）

日本東京都上野的摩利支天德大寺，民眾紛紛上前敲鐘。位於東京都港區的增上寺，亦有為新一年祈福的人潮。大阪數月後將舉辦世界博覽會，夢洲人工島的主辦場地以亮燈迎接新年。

新加坡也將迎來建國60週年，跨年夜這天，當倒數計時結束，濱海灣上空綻放大型煙火秀，更讓跨年民眾與遊客嗨翻、驚呼連連。泰國湄南河畔也有盛大的煙花及跨年活動。

至於韓國因在空難哀悼期，官方主要跨年活動取消。但民間仍有活動，包括寺廟敲鐘儀式。