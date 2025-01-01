普京新年賀辭稱「一切都會好起來」　烏軍宣布無人艇擊落俄直升機

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）向國民發表新年賀辭，稱俄羅斯將滿懷信心地在2025 年向前邁進。不過，他未就經濟或烏克蘭戰爭做出具體承諾。



普京在長3分半鐘的講話中稱，面對新的一年，相信一切都會好起來，國家只會向前邁進。他也向俄羅斯士兵致敬，稱他們為英雄。 「我們為你的勇氣和勇氣感到自豪，我們相信你。」

與此同時，俄烏戰事持續。烏克蘭軍事情報局於12月31日宣布，烏軍在克里米亞海岸的塔克漢庫克角（Cape Tarkhankut，暫譯），成功使用蘭國產的「Magura -V5」無人艇，擊落一架俄羅斯米-8直升機，創下全球首例以無人艇擊落空中目標的紀錄。

莫斯科方面未證實米-8直升機是否被擊落。俄羅斯國防部則在Telegram上表示，其黑海艦隊摧毀了敵軍8艘無人艇。