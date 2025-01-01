日本「少子化」問題持續　2025年「新成人」僅109萬史上第二低

日本媒體報道，總務省12月31日公布2025年1月1日時的人口估算數據，2006年出生的「新成人」（今年年滿18歲人士）為109萬人。雖然較2024年增加3萬人，但仍然是史上第二低，「少子化」的趨勢並未扭轉。



共同網1月1日報道，在「新成人」中，男性佔56萬人，女性則為53萬人，佔總人口（1.2359億）比例的0.88%。

日本的「新成人」人口曾在「第二次嬰兒潮」世代（1971至1974年出生）踏入成年的上世紀90年代前半超過200萬人，之後呈逐年遞減趨勢。成人年齡在2022年4月從20歲下調至18歲。

至於每名女性一生人所生子女推定人數的「總和生育率」，2006年較創下當時最低紀錄的2005年（1.26）止跌微升，據分析主要原因包括經濟回暖等，出生人數有所回升。

沖繩成人禮：一般日本人不可能在一生只穿一、兩次的和服上花費上百萬日圓，於是很多人會選擇租賃。成人儀式的租價一般為10萬日圓（約7166港元）起，平均價格約25萬日圓（約1.8萬港元）。（Getty Images）

據報道，蛇年出生的總人口為1002萬人，其中男性有485萬人，女性則有516萬人。從出生年份來看，1965年出世，今年年滿60歲的長者最多，為174萬人。最年輕的是2013年出生滿12歲的少年，為103萬人。

報道指，人口估算結果是基於人口普查數據，綜合出生人數、死亡人數等計算得出。在日本逗留超過3個月的外國人也包含在內。