十二年一次！日本沖繩「白蛇神社」掀參拜潮　賣辟邪蛇皮護身符

全球各地迎接2025年，美國紐約時報廣場（Times Square，又稱時代廣場）和德國柏林的勃蘭登堡門（Brandenburg Gate），都看得見大量警力戒備，確保跨年活動能順利進行。



而日本沖繩的主題公園「沖繩世界」，則是推出十二年才有一次的「白蛇神社」，現場已吸引不少民眾，搶先來參拜。

日本沖繩主題公園「沖繩世界」推出十二年才有一次的「白蛇神社」，吸引不少民眾來參拜。（gyokusendo.co.jp）

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「蛇果然還是很可愛。」沖繩民眾受訪時說。2025年到來，沖繩的主題公園也特別打造十二年才亮相一次的白蛇神社。

據QAB琉球朝日放送報道：

因為藉由不斷脫皮來成長，蛇被當地人視為能帶來好運的動物，蛇年也感覺會帶來幸福。

蛇在日本被視為一種吉祥物，因為蛇的脫皮就像是一種成長。除了限定的白蛇神社，那霸護國神社裹的巫女，也忙得不可開交：

希望能讓來參拜的人開心迎接新的一年，我帶着這樣的心願來製作。

她們精心製作了上千件的祈福小物，迎接3天假期湧現的參拜人潮。

至於另一邊的美國紐約，時報廣場的招牌水晶球也完成最終測試，跨年前夕紐約市長亞當斯（Eric Adams）還親自督軍，確保維安滴水不漏，所有人都能安心跨年：

會有制服警察和便衣警察，我們會確保藍色制服無處不在，以保障（跨年）安全無虞。

美國紐約時報廣場擠滿前來參與跨年活動的人潮，警方嚴陣以待。（路透社）

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而歐洲熱門跨年地點德國勃蘭登堡門，警方同樣繃緊神經，畢竟不久前德國才發生過聖誕市集汽車衝撞，這次絕不容許再有危險發生。

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）表示：

所有肇事者要知道，如果他們計畫採取任何行動，就會遭到嚴厲回應。

南半球的巴西里約熱內盧也在沙灘上搭建巨型舞台迎接2025年，當局表示附近的酒店全被訂滿，估計有高達250萬人湧入這個南半球度假勝地迎接新年。

巴西里約熱內盧的新年煙花（路透社）

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