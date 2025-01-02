彭博富豪榜｜全球500大富豪總資產破10萬億美元　Elon Musk拋離

最新的全球富豪榜前500大富豪名單出爐，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、朱克伯格（Mark Zuckerberg），以及黃仁勛在2024年富豪榜領先群雄。500大富豪合計身家突破10萬億美元（約78萬億港元）大關。



根據彭博社12月31日報道，美國科技股在2024年大漲，大幅推高三人的財富，當中美國電動車品牌特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克，以4,421億美元獨佔鰲頭，全年財富增長2,130億美元，是淨值和漲幅最高的富豪。

Facebook創辦人朱克伯格和半導體企業英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勛的財富漲幅分別為810億美元和760億美元，排第二和第三。

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

從股市受益的還有多名科技業大佬，包括甲骨文聯合創始人艾利森（Larry Ellison）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、戴爾電腦（Dell）創辦人戴爾（Michael Dell），以及Goggle聯合創辦人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin）。

據彭博社億萬富豪指數，全球500大富豪2024年的財富共增長1.5萬億美元，而上述提到的8名科技富豪財富共增長6,000億美元（約4.7萬億港元），相當於500大富豪財富增幅的43%。

2024年12月5日，美國華盛頓，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與共和黨參議員、參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）會面當日，曾手持一杯飲料經過國會山莊。（Reuters）

中國富豪包括騰訊公司的創辦人馬化騰、小米創辦人雷軍和寒武紀公司聯合創辦人陳天石的財富漲幅皆為14%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

