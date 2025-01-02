俄羅斯十個地區將全面禁止加密貨幣挖礦　旨在解決能源問題

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯宣布從2025年1月1日開始，對十個地區實施為期六年的加密貨幣挖礦全面禁令，另有三個地區實行部分禁止，此舉旨在解決能源問題，防止冬季能源短缺。



該政府法令於去年12月23日通過，規定頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、赫爾松州和扎波羅熱州等十個地區從2025年1月1日至2031年3月全面禁止挖礦，在另外三個地區，2031年之前的每個採暖季（每年11月15日至次年3月15日，該禁令從2025年1月1日生效起的第一年除外）部分限制挖礦。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）在12月底表示，如果收到州長請求，禁止加密貨幣挖礦的地區數量可能會增加。根據俄能源部數據，俄羅斯礦場每年消耗約2.5千兆瓦的電力，佔全國耗電量的1.4%。

俄羅斯仍在繼續完善其加密貨幣監管方法，以平衡該行業的經濟潛力與本國的能源穩定性。