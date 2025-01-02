泰國新年旅遊巴士撞大樹5死30傷 乘客多從假期旅行回程
撰文：莊勁菲
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新年伊始，泰國卻發生旅遊巴士撞大樹意外，5名乘客死亡，30人受傷送院。巴士司機與助手被控魯莽駕駛導致傷亡。據報1日是5天假期的最後一天，乘客多為旅行返程旅客。
泰國《民族報》（The Nation）報道，從也拉府（Yala）開往龍仔厝府（Samut Sakhon，又譯沙沒沙空府）的旅遊巴士在萬倫府（Surat Thani，又譯素叻他尼府）附近撞上大樹。
5名死者包括2男3女。新加坡《海峽時報》報道，30名傷者送往兩家醫院。
47歲巴士司機素貼汶初（Suthep Boonchoom）和45歲助手巴尼汶初（Prakit Boonchoom）被控魯莽駕駛造成他人死亡和受傷。
當日是五天新年假期最後一天，巴士載滿從萬倫府勿洞縣（Betong district）返回龍仔厝的遊客。
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