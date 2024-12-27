泰國小河馬彈跳豬Moo Deng成幣圈富豪養女　獲逾200萬元升級庭院

泰國一隻名為「Moo Deng（彈跳豬）」的侏儒河馬是2024年動物界的當之無愧的明星。從今年7月首次亮相以來，這隻河馬寶寶立刻抓住全球網民的心，不久前甚至吸引加密貨幣圈的名人之一、以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin來訪。這位幣圈富翁也被「Moo Deng」迷倒，不僅認養它作「養女」，還捐款近30萬美元給動物園，為她升級院子、購買食物等。



泰國春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open）12月26日在Facebook發帖，感謝上個月到訪的Buterin為「Moo Deng（Moo Deng）」捐出逾29萬美元（約225萬港元），用於改善她的生活區域，購買食物和藥品及其他維護工作。

多名幣圈代表人物，包括以太坊（Ethereum）共同創辧人Vitalik Buterin，最近均表態撐烏反俄，呼籲以加密貨幣捐款。（Getty Images）

Buterin稱他在11月參觀時對園區提供給動物的福利、動物相關的教育和推廣的「印象深刻」。他在給動物園的信中表示：「還有什麼比這更好的聖誕禮物呢？所有泰國人都喜愛Moo Deng，她已經成為在全球最令人驚奇、最重要的泰國明星之一。」

近幾個月來，以太坊社群在泰國各地舉辦了一系列活動，並在11月為區塊鏈愛好者舉辦一場成功的Devcon SEA會議。Buterin稱這筆捐款是對泰國的一種友好姿態。他表示，自己很高興接受動物園的邀請，成為Moo Deng成長過程中的養父，並以她的名義向動物園捐款。

Moo Deng生於2024年7月20日，她的名字在泰語中的意思是「蹦蹦跳跳的豬」。幾個月來，她笨拙可愛的動作和生活細節在社交媒體上贏得了數百萬的粉絲和memes，更吸引了數萬遊客到動物園參觀。