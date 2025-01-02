對「中國六代戰機試飛」　美國媒體的集體沉默

「你的沉默震耳欲聾」，這句話用來形容美國主流媒體對於「中國六代機試飛」的反應，可謂是恰如其分——此前美國媒體動輒就炒作「中國海軍規模全球第一」「中國空軍要趕上美國」「解放軍在兵棋推演中大敗美軍」之類的流量話題，但當如今外形科幻的疑似「中國六代機」真正出現在中國天空時，老司機發現，儘管美國軍事專家和愛好者在社交網絡上的討論已經熱火朝天，但美國大部份主流媒體卻基本對此保持沉默。

本文轉載自微信公眾號樞密院十號，作者：老司機馬識途



12月31日，紅框處這則2020年的新聞重新登上《防務新聞》的點擊熱榜

大概是急於證明「美國在六代機領域保持領先」的讀者太多，以至於4年前的一條新聞《美國空軍已經建造並試飛了神秘的未來戰鬥機原型機》，竟然被重新推上了美國《防務新聞》的點擊熱榜——順路說一下，排在該榜前面的還有中國076型兩棲攻擊艦下水的消息。

關於「中國六代機」的情況，因為眾所周知的原因，咱們官方並沒有證實，但非常有意思的是，美國六代機進展如今怎麼樣了呢？如果美國六代機早就首飛了，為什麼這次美國主流媒體罕見地對「中國六代機」保持沉默了？

老司機先介紹一下，美國第六代戰鬥機項目包括美國空軍的「下一代空中優勢」（NGAD）和美國海軍的F/A-XX下一代戰鬥機項目。其中NGAD按原計劃將在2030年左右服役，取代美國空軍現役的F-22隱形戰鬥機。照理說，這是一個價值數百億美元的超級大單，美國僅存的3傢俱備戰鬥機研製能力的軍工巨頭——洛克希德·馬丁公司、波音公司和諾斯羅普·格魯曼公司一開始都紛紛參與競標，並拿出了各自的方案。總體而言，NGAD採用翼身融合與無尾設計，配備兩台新一代的自適應變循環渦扇發動機，具備超音速巡航、全向和全頻譜隱身能力。通過應用人工智能技術，提高戰鬥機自身的戰場態勢感知水平，並具備與無人僚機協同作戰的能力。

2020年9月15日，美國空軍採購主管威爾·羅珀宣佈，作為NGAD項目的一部分，美國空軍成功執飛了一架全尺寸的飛行演示機。這也就是如今被重新頂上熱榜的《防務新聞》獨家採訪稿件的核心內容。但老司機在該報道中發現，儘管威爾·羅珀當時吹噓「我們已經在現實世界中建立和飛行了一個全面的飛行演示機」，「美國空軍的未來戰鬥機計劃仍處於起步階段，通常演示機的首次試飛預計要幾年之後才能實現，我們打破了這種慣例」，但他並沒有提供更多訊息，也沒有展示任何證據，倒是《防務新聞》記者提出了一大堆疑問：「羅珀拒絕評論有多少原型機已經開始飛行或是由哪些國防承包商負責研製，也不肯說原型機的第一次飛行是在什麼時候發生的。他還拒絕透露飛機設計的任何情況——關於第六代戰鬥機的任務，是無人駕駛還是有選擇性的有人駕駛，是否能夠以超音速飛行，或者它是否具有隱形特性。」

換句話說，就連《防務新聞》也發現，「美國率先成功試飛未來戰鬥機原型機」這則消息背後，存在很多美國空軍無法解答的疑問。事實上，2023年7月，諾斯羅普·格魯曼公司正式宣佈退出NGAD項目的招標——這實際意味着直到2023年，美國空軍都沒有確定NGAD戰鬥機的研製方案和主承包商，更談不上原型機試飛，2020年的所謂「飛行演示機」其實不過是利用現有戰鬥機測試了部分新技術而已，距離真正的六代機還早着呢……

《防務新聞》頗有「先見之明」地在今年6月的專題報道中探討「中國何時會擁有第六代戰鬥機」，但其中最樂觀的美國專家也僅對此表示：「今天？不。二十年後？絕對的。這種情況我們已經見過很多次了。我們越來越擅長不低估中國下定決心後所能達到的水平。」

倒是羅珀在接受採訪時，對於NGAD項目的資金來源的擔憂，在4年後成真了——2024年7月30日，美國空軍部長肯德爾宣佈「暫停NGAD戰鬥機的發展」，「需要幾個月的時間來確定此前的設計是否正確」。他在接受採訪時表示，NGAD戰鬥機項目陷入成本暴漲的困境，預計單價可能接近3億美元，成為史上最貴戰鬥機，即便是財大氣粗的五角大樓也難以承受。2024年年底，肯德爾再次就NGAD戰鬥機項目的未來表態稱，它的命運將交由明年上任的特朗普政府決定。

美國空軍的NGAD項目進展不順，美國海軍的下一代戰鬥機也面臨同樣的命運。在汲取了聯合研製F-35戰鬥機項目的慘痛經驗教訓之後，美國海軍一直強調要保持F/A-XX戰鬥機項目的獨立性，不能與空軍的NGAD項目混為一談。但在2025財年的美國參議院軍事委員會預算草案中，F/A-XX的預算從年初提出的4.5億美元減到5382.8萬美元，鋭減近90%。《防務新聞》稱，這也意味美國海軍的下一代戰鬥機計劃變相地被「叫停」。

在老司機看來，以前美國媒體雖然大肆鼓吹渲染「中國威脅論」，但在其內心深處依然深信美國擁有絕對軍事優勢，而如今疑似「中國六代機」的出現，第一次讓美國媒體的傳統話術失效了：貶低「中國六代機」性能不行或者繼續說是「中國抄襲」？可美國自己的六代機還是PPT呢；可承認中國在未來軍事技術上大幅領先，跟着部分美國專家那樣警告是新時代的「斯普特尼克時刻」，更是絕對的政治不正確啊——高度「講政治」的美國主流媒體才不會犯這樣的錯誤——大家都在等着五角大樓官方表態呢。

話又說回來，五角大樓還能說什麼呢？美國想要在六代機領域重新掌握主動權，如今只能指望在洛克希德·馬丁公司和波音公司中「二選一」，可拉胯的波音公司研製一款全新戰鬥機的經歷至少得追溯到半世紀之前，洛克希德·馬丁公司的F-35戰鬥機項目更是已經成為美國空軍的典型錯誤案例，無論誰家負責該項目，美國空軍都不放心……