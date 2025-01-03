拜登頒發總統勳章　共和黨前眾議員利茲切尼上榜

尖銳批評美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的共和黨前眾議員利茲切尼（Liz Cheney），獲頒總統勳章。



路透社報道，利茲切尼是美國總統拜登（Joe Biden）1月2日授予20名總統公民勳章（Presidential Citizens Medal）的獲獎者之一。

白宮在宣布獲獎者時說，該勳章授予「為國家或同胞做出卓越服務的美國公民」。這是美國最高的平民榮譽之一。

與榮譽勳章或赦免令等相比，總統公民勳章的審批程序沒有那麼嚴格，這為總統提供機會，表彰那些為他所倡導的事業而奮鬥的人。

利茲切尼曾是共和黨議員，擔任過眾議院特別委員會副主席，負責調查特朗普支持者於2021年1月6日襲擊國會山莊事件。去年10月，她與民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）一起在總統大選前呼籲美國人拒絕特朗普的「墮落殘忍」。

2024年10月21日，美國威斯康星州布，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）和前眾議員利茲切尼（Liz Cheney）一同出席活動時發言。（Reuters）

據報道，拜登正在考慮預先赦免她，以保護她免受下一屆政府的報復。特朗普將於1月20日就職，他曾表明會要求聯邦調查局調查切尼在國會調查中所扮演的角色。

另一名獲獎者包括密西西比州的民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson），他曾擔任眾議院特別委員會主席。另外，爭取同性婚姻合法化的律師博諾托（Mary Bonauto）、婚姻平等運動領袖及律師沃爾夫森（Evan Wolfson）也獲得勳章。

獲獎名單上也有不少與拜登有着數十年密切關係的退伍軍人、醫療保健倡導者和前議員，包括特拉華州民主黨前參議員考夫曼（Ted Kaufman）、康涅狄格州民主黨前參議員多德（Chris Dodd），以及兩屆NBA冠軍、紐約州民主黨前參議員巴特利（Bill Bradley）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

