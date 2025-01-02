美國車撞人群10死35傷｜特朗普將矛頭指向移民　拜登稱不容暴力

美國新奧爾良市（New Orleans）元旦凌晨有汽車衝撞人群，司機下車後開槍並與警方駁火，造成至少10死35傷，疑兇據指已身亡，聯邦調查局（FBI）循「恐怖主義行為」（act of terrorism）調查。當局未公布疑兇身份，但美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）則在社交平台發文，將案件矛頭指向外來移民。總統拜登（Joe Biden）也發聲明，強調任何形式的暴力都不合理，對任何社區進行的任何攻擊均不被容許。



有網民分享事發現場的影片：

特朗普發帖稱，美國犯罪率達到了前所未有的水平，「當我說外來罪犯比我們國家的罪犯還要惡劣時，這種說法不斷被民主黨和假媒體反駁，但事實證明這是真的」、「我們的心與所有無辜受害者及其親人同在，包括新奧爾良警察局的勇敢警員」。他又稱，「特朗普政府將全力支持新奧爾良市調查，並從這宗純粹邪惡行為中恢復！」

拜登表示，聯邦執法團隊、國土安全團隊不斷通報情況，FBI已主導調查，並循恐怖主義行為方向。他感謝當地執法部門勇敢而迅速反應，阻止擴大傷亡。他已指示其團隊，確保為聯邦、州和地方執法部門提供一切資源，盡快查明事情，並確保不存在任何類型的威脅。他亦已致電該市市長，表示提供全面的聯邦支持。

疑兇全副武裝 「試圖碾壓盡可能多的人」

案發於元旦凌晨3時15分，一輛貨車高速撞向正慶祝新年的群眾，並下車後開槍。當局指疑犯「全副武裝」，在與警方交火後死亡。事件造成至少10死、35人傷，警察局長Anne Kirkpatrick表示，襲擊不牽涉酒駕，「這名男子試圖碾壓盡可能多的人」、「他全心要製造大屠殺和造成破壞」。

事發地點為市內運河街（Canal Street）和波旁街（Bourbon Street）的交匯處，是該市歷史悠久的旅遊點，以其音樂、酒吧吸引大量人群。不過，Anne Kirkpatrick稱，大部份傷者為當地居民，並非遊客。她指出，司機曾向警察開槍，有兩名警員中槍，幸情況穩定。

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兇手死亡 FBI朝「恐怖主義行為」調查

當地時間上午6時35分，新奧爾良市長LaToya Cantrell召開記者會，指事件為恐怖襲擊（a terrorist attack）。新奧爾良市議員Oliver Thomas稱，知道兇手已經死亡，又稱對方邪惡。

FBI在聲明中表示，正朝「恐怖主義行為」調查，又稱現場發現疑似簡易爆炸裝置，但沒有提供更多細節。警方表示，事發時有超過300名警察在執勤。該市每年元旦都會舉辦的美國大學橄欖球賽「砂糖碗」（Sugar Bowl）。

市議會主席Helena Moreno稱，據她了解，可能有其他疑犯參與其中，所有部門都在齊心協力調查。「我收到的信息是，此人全副武裝，顯然不是本地人。他做好了準備，要為街上的人群造成可怕的痛苦。」

網上有事發現場的影片，可以見到有人為傷者進行心肺復甦：