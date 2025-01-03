Do Kwon遭美國聯邦檢察官起訴詐騙罪　出庭否認指控

Terra兼開發商Terraform Labs的創辦人Do Kwon涉操蹤其所發行的TerraUSD及Luna幣導致大幅崩盤，令全球投資者「損手爛腳」達370億美元。他日前由巴爾幹半島國家黑山（Montenegro）引渡到美國，並在1月2日於紐約曼哈頓法院出庭，他否認詐騙指控。



路透社報道，現年33歲的Do Kwon被美國聯邦檢察官指控在2021年就加密貨幣界內「穩定幣」之一的TerraUSD（UST）誤導投資者，因此起訴他兩項投資欺詐、電信詐騙、商品欺詐及涉嫌洗黑錢罪。

Do Kwon在2日現身曼哈頓法院時，由代表律師否認控罪，並無意申請保釋。法官其後下令他需要繼續被扣押，預計在8日再次出庭。

Do Kwon曾入選福布斯（Forbes）「30歲以下精英榜」的90後兼幣界明星人物，惟他創立的TerraUSD及lUNA「爆煲」，導致全球投資者損手爛腳。

Do Kwon在2024年6月與美國證監會達成協議，同意支付8000萬美元罰款，以及禁止參與加密貨幣交易。

Terra崩盤後，Do Kwon一直在國外流亡，最終在2023年3月於黑山一個機場被捕，當時他被發現企圖使用假護照。