菲律賓漁民發現無人潛艇　可能來自中國　警：或對國安有潛在影響

菲律賓漁民在中部馬斯巴特省（Masbate）水域發現一個據信是中國的無人潛航器。菲警指這個設備可用於監視和偵察，可能影響國家安全。



海上安全專家認為，若真是中國的無人潛航器出現在菲海域，可能是出於軍事目的，包括用於檢查菲水下地形。

綜合菲媒報道，三名漁民12月30日在馬斯巴特省聖帕斯夸爾（San Pascual）海岸約9公里外的水域發現無人潛航器後，通報當地警察。

這個標有「HY-119」的黃色無人潛航器約2米長，形狀像有鰭的魚雷。當地警長迪松說：「根據網上公開來源資料，HY-119指的是中國一種水下導航和通信系統。」

據菲警研究，這個無人潛航器有一個天線和一個「眼睛」，用於水下導航和通信，可讓潛艇或水下設備與地面單位或衛星通信，還能發送及接受數據、語音消息和導航信息。雖然沒有武裝，但它可用於監視和偵察，可能對菲國家安全造成潛在影響。

菲警已將這個無人潛航器移交給海軍。菲武裝部隊公共事務辦公室主任特立尼達1月2日發聲明說，海軍正在調查它的來源及出現在菲水域的目的。

中菲兩國多年來對南中國海各島礁及海域主權歸屬問題存在衝突。美國海事安全專家、智庫SeaLight負責人鮑威爾告訴《菲律賓星報》，如果這真的是中國部署的無人潛航器，意味着中國正為可能的潛艇部署做準備。

馬尼拉大學國際研究系教授德卡斯特羅說，這也可能表明中國從夏威夷或位於菲律賓東部的關島監視美國軍事行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

