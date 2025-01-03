梅根攜全新Netflix真人騷回歸 曬廚藝插花展現居家生活｜有片
撰文：藺思含
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在遠離聚光燈一年以後，英國梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex）將攜生活類真人騷《With Love, Meghan》（《愛你的梅根》）回歸Netflix，她將在節目中展示自己的廚藝以及插花、養蜂、自製蠟燭等居家活動，梅根在荷里活的多位明星好友也將在節目中現身撐場。
英國梅根王妃與Netflix合作的真人騷《With love, Meghan》預告片：
該系列節目由梅根親自製作，將於1月15日首播。據Netflix的官方介紹，整個系列共8集，每集半小時。這是一部和烹飪、園藝、娛樂和人際情誼有關的生活類節目。觀眾將能看到梅根在美國加州蒙特西托（Montecito）的家中下廚做蛋糕、披薩、會客等生活場景。梅根表示：「我們追求的不是完美，而是快樂。」
英國梅根王妃在其Instagram帳戶分享Netflix節目預告片：
預告片中，美國女星文迪·嘉蓮（Mindy Kaling）、名廚崔洛伊（Roy Choi），以及美劇《Suits》（金裝律師）主演之一的艾比兒史賓莎（Abigail Spencer）等都受邀來訪，哈里王子（Prince Harry）和他們的愛犬也短暫出鏡，夫妻倆更擁抱在一起曬恩愛。
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