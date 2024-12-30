魷魚遊戲2破Netflix新紀錄　導演談拍續集原因　竟是首季賺太少

熱門韓劇《魷魚遊戲2》（Squid Game 2）12月26日起在影視串流平台Netflix上畫，首天便打破新紀錄，為Netflix首部在全球93個地區一推出便登上所有地區觀看榜第一位的劇集。雖然《魷魚遊戲》首季便在全球大熱，但導演黃東赫上月向傳媒講述，在首季時賺得不多，所以為了賺錢而拍攝第二季。



在Netflix全球93個地區市場中，《魷魚遊戲2》推出首天便「橫掃全球」，在所有地區的觀看量排行榜上登頂，刷出新紀錄。事實上，Netflix也大灑金錢為《魷魚遊戲2》宣傳，在全球各地都可見大型英熙公仔、《魷魚遊戲2》周邊產品等宣傳品，獲讚是「行銷教科書」。

按圖看《魷魚遊戲2》宣傳活動：

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《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，但據導演黃東赫（Hwang Dong-hyuk）上月接受傳媒訪問指，他本來無意拍攝續集，因拍攝此劇壓力大，他在拍攝首季時「掉了8至9顆牙」。

《魷魚遊戲2》導演黃東赫2024年12月16日在紐約出席宣傳活動（Reuters）

他明言最後同意拍攝第2季是為了錢，「雖然第一季在全球取得成功，但老實說，我沒有賺很多…… 所以我必須拍第二季，來補償我第一季。」

他過去在2021年也曾講述，《魷魚遊戲》未有令他富有，「有足以讓我餐桌上都有食物的，但Netflix沒有給我獎金。Netflix是根據原有合約向我付款。」

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