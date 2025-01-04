涉黑客攻擊？　美國制裁中國永信至誠

美國周五（3日）制裁中國北京永信至誠科技股份有限公司，指控其為黑客組織Flax Typhoon的幕後黑手。



根據路透社，美國務院在聲明中表示，永信至誠是一間與國家安全部有聯繫的大型中國政府承包商，其黑客正在北京的指示下針對美國和海外的關鍵基礎設施進行攻擊。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）12月18日表示，美國政府發現並摧毀第二個中國主要黑客組織，繳獲數千遭到入侵的設備。代號為Flax Typhoon的組織，被指是中國政府更大規模行動的一部份。

克里斯托弗．雷在華盛頓舉辦的一次網絡安全峰會上表示，Flax Typhoon由一家名為「永信至誠」的公司運營，該公司偽裝成一間資訊科技公司，實則從美國公司、媒體、大學和政府機構收集資訊，為中國政府安全部門收集情報、進行偵察。

對此，中國官員表示，美國及其盟國就永信至誠和Flax Typhoon事件對中方進行無端指責。