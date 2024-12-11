美制裁3華企通緝1員工 中國外交部：以人權幌子打壓高科技華企
撰文：莊勁菲
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美國12月10日宣布將2間中國公司被列入商務部貿易限制清單，稱其涉嫌協助侵犯人權行為；另制裁1公司，稱其發動網路攻擊，可能致人死亡，其1名員工被聯邦調查局（FBI）懸紅1000萬美元。中國外交部發言人毛寧11日回應，敦促美方停止抹黑中國，稱美方打着人權幌子打壓中國高科技企業。
美國商務部將浙江宇視科技公司、北京中盾安全科技集團有限公司列入貿易限制清單，理由是協助侵犯人權，包括針對普通大眾、維吾爾族等少數民族及宗教人員，進行高科技監控，以及銷售產品協助公安機關用於侵犯人權。
毛寧對此回應稱，美方所謂制裁，是明目張膽打着人權的幌子打壓中國高科技企業，進一步暴露出美方保護人權是假，剝奪中國人民發展權利是真，這種伎倆不可能得逞。
美司法部還起訴四川無聲信息技術公司黑客攻擊，目標包括一家參與石油鑽探的能源公司，可能導致人員死亡，並以1000萬美元通緝其員工Guan Tianfeng，以獲取有關資訊。
毛寧則回應，中方敦促美方停止利用網絡安全問題抹黑中國，停止濫施非法單邊制裁，中方將採取必要措施，維護中國企業和公民的正當合法權益。
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