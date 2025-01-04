特朗普入稟暫緩TikTok禁令 司法部促最高法院駁回請求
撰文：藺思含
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周入稟最高法院，要求暫緩執行原定於1月19日起對TikTok實施的「不賣就禁」法案，以在他上任後尋求「政治解決方案」。美國司法部3日要求最高法院拒絕特朗普暫緩執行的請求。
特朗普在此前提交的文件中辯稱，他能夠在本月20日就職後爭取政治解決方案，在確保國家安全的同時，也能拯救TikTok。惟司法部表示：「（中國）透過字節跳動（ByteDance，TikTok母公司）控制TikTok，給國家安全造成威脅，沒有人會認真質疑這一點：「TikTok收集了1.7億美國人及其聯繫人的大量敏感資料，使其成為強大的間諜工具」。
司法部表示，只有在字節跳動證明它能解決案情所提出的問題時，才能同意特朗普這一請求，但該公司沒能做到這一點。
據路透社報道，TikTok早前表示，有關禁令損害言論自由，而美國會並未尋求禁止其他如Shein或Temu等中國應用程式，事件明顯針對TikTok，與敏感數據無關。
最高法院早前已受理特朗普暫緩TikTok禁令的請求，將於10日（下周五）開庭聆訊。
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