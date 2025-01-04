英國向石油商徵暴利稅　特朗普批英方犯重大錯誤　促開放北海油田

美國候任總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普） 1月3日在社交媒體Truth Social轉載一份去年有關美國石油和天然氣生產商因英國徵暴利稅，而計劃結束其北海業務的報道。他批評英方此舉是重大錯誤，並敦促對方開放北海油田。



路透社1月3日報道，特朗普轉轉載的內容提到，美國石油和天然氣生產商Apache Corporation因英國開徵暴利稅及其他規管，而使其在北海的生產變得「不經濟」，並準備在2029年底結束在當地的業務。

特朗普在貼上中除敦促工黨政府開放北海油田外，還呼籲對方放棄風電發展。

這張攝於2014年2月24日的照片中，可以看到位於英國蘇格蘭阿伯丁市（Aberdeen）以東約160公里處的北海石油平台全景。（Getty）

報道稱，對氣候變化持懷疑態度的特朗普長期反對風力發電場， 他2015年就曾試圖阻止其位於蘇格蘭高爾夫球場附近建風力發電場的計劃。

工黨政府去年10月宣布，對北海石油和天然氣生產商徵收的暴利稅從35%提高到38%，並將徵稅期限延長一年，並指利用這筆來自油氣的稅收為可再生能源項目籌措資金。