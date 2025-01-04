Cybertruck爆炸案｜死者手機留遺言稱非恐襲 FBI：一宗自殺悲劇
撰文：劉耀洋
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下位於拉斯維加斯的酒店，於當地元旦有輛特斯拉（Tesla）Cybertruck在大門爆炸，事件導致涉事司機Matthew Livelsberger死亡、7人受傷。拉斯維加斯警方1月3日公布其在手機內的文字遺言，強調爆炸行動並非恐怖襲擊。聯邦調查局（FBI）形容，這宗事件看來是一宗慘痛的自殺案件。
路透社和美媒1月3日報道，調查人員發現Matthew Livelsberger在手機內留下文字遺言，提到政治不滿、國內和社會問題等。
他在留言中寫道，美國人只關注暴力和壯觀畫面，因此他要以爆炸行動為國家的弊病敲響警鐘，他重申行動並非恐襲。
FBI官員同日在記者會上表示，在經過調查後，他們認為事件涉及一名患有創傷後壓力症候群（PTSD）及面對不同問題的軍人，相信他對候任總統特朗普並無明顯敵意。
拉斯維加斯警方2日證實，Matthew Livelsberger曾是美國陸軍特種部隊成員，屍體頭部有自傷彈痕、車上留有手槍，相信是爆炸前開槍自轟頭部。
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