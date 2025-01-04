濟州航空空難｜機長努力到最後一刻？　事故現場發現波音安全手冊

2024年12月29日，韓國濟州航空（Jeju Air）降落時發生嚴重意外造成179人死亡，事件震驚全球。有韓國媒體近日在空難現場發現部份「波音737」安全手冊的紙碎，由於呈現被撕下的痕跡，專家推測機長從發出求救訊號到墜機的6分鐘內，已盡力做出各種緊急降落的嘗試。



據韓國每日放送電視台（MBN）1月3日的報道，在空難現場除了發現大量客機殘骸外，也發現數頁波音737-800安全手冊的紙碎，上面寫有該型號客機如何在放下起落架的狀態，以最低動力飛行的距離。有專家推測，這是機長為了讓兩個引擎都熄火的客機做緊急降落前所做的最後努力。

韓國濟州航空客機墜毀，機上179人罹難，現場滿是血腥味，當局一共動員1572人進行搜救。（路透社）

報道指，該本安全參考手冊正式名稱為QRH（Quick Reference Handbook），每本約有2000頁，一般放在客機駕駛艙內，方便機長和副機長可以隨時取出閱讀，用來應對非正常及緊急情況，以確保客機及乘客安全。

散落在事故現場的安全手冊紙碎上也寫有在水面上緊急降落的過程。由於這些紙碎，都有被手撕過的痕跡。報導指，在機長喊出「Mayday」求救訊號後到事故發生的6分鐘內，已經充分考慮了所有應對選項的可能性。

來自新羅大學航空運航學系的一名教授在受訪時表示，「應該是機長想知道在當時的情況下還能再飛多遠，所以命令副機長取出安全參考手冊來研究」，估計因為手冊過厚，不方便逐頁翻閱，所以徒手撕下符合實際情況的數頁內容來參考。

由當地記者發現的這數頁安全參考手冊紙碎，目前已交由韓國政府聯合調查小組進行分析調查。