濟州航空空難｜多名韓機師：不知跑道盡頭設有水泥牆　以為是土堆

濟州航空（Jeju Air）墜機事件造成179人喪生，事發原因仍在釐清中，不過已經有多名相關人士開始檢討務安國際機場的安全疑慮。



回顧當時飛機當時以機腹着地後撞上跑到盡頭的水泥牆爆炸，就有專家直言，事先大家都以為是普通的土堆，出事後不少駕駛才知道原來那是水泥牆。

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回顧這宗事件，濟州航空事故飛機在2024年12月29日8時57分接到管制塔的鳥擊警告，僅僅2分鐘後的8時59分，在第一次降落嘗試中因鳥擊發出求救訊號，並嘗試復航。在第二次降落嘗試中，機身着陸時撞上防護角設施安裝的混凝土土堆後爆炸，造成機上179人遇難，2名機組人員受傷。

務安國際機場發生濟州航空慘事後，多位飛行教官和駕駛員向韓聯社表示，他們事先並不知道跑道上安裝了高達2米、厚度4米的混凝土防護角設施。這些設施不僅沒有標示在機場圖表上，飛行員也沒有收到任何特別通知。一位在該機場飛行七年的飛行教官兼駕駛員A先生直言：

多年來在起降時只用肉眼確認空中的土堆，根本無法想像是混凝土材質！

除了防護角設施的問題，飛行員們一致認為，務安機場是一個存在「鳥擊」（鳥類碰撞）高風險的機場。他們表示，雖然會透過ATIS（航空技術訊息系統）氣象訊息系統等管道關注鳥群動態，但每年仍會發生翼部等處遭到鳥擊損害的情況。A先生指出：「小鳥會自動避開小型飛機，但老鷹或隼等大型鳥類則不會害怕，駕駛員們只能自行避開。事故飛機因為機體較大，應對鳥擊會更加困難。」

此外，務安機場雖然給人冷清的印象，但實際上相當忙碌。由於韓國國內幾乎沒有可以進行飛行訓練的機場，至少有5間大學的航空學系都將務安機場作為飛行教育場地，增加塔台人員的工作量。

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