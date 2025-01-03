濟州航空空難｜前空姐淚憶機長生前往事：為人敦厚，很照顧後輩

濟州航空一架波音客機2024年12月29日從泰國曼谷飛往韓國務安，豈料卻疑似因鳥擊導致起落架失靈、引擎故障，迫降後衝出跑道撞向混凝土牆後爆炸，機上179人慘死，機長「奮不顧身」力挽狂瀾的影像逼哭無數人。如今，一名空姐回憶，機長生前曾經對她百般照顧，個性相當溫暖敦厚。



不少家屬與民眾出席悼念禮，向是次空難遇難者致哀：



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根據韓媒《中央日報》，自從務安國際機場航廈2樓樓梯扶手開放家屬與民眾寫紙條悼念罹難者後，曾經在濟州航空任職的宋姓空姐（33歲）於1月日1晚間6時，前往務安機場聯合焚香所（簡易靈堂）為罹難的46歲韓姓機長上香、獻花，只見穿着一襲黑色套裝的她表情凝重。

然而，當媒體記者問起韓姓機長時，宋姓空姐終於止不住潰堤的淚水，她望向空中發呆：

（韓姓機長）對待空服員的態度非常好，他在這一方面聲名遠播。我進公司時是公司裏的『忙內』（老么，年紀最小的員工），當時他是對我最為溫暖的機長……

宋姓空姐透露，她在濟州航空工作時，曾於2019至2020年與韓姓機長一起經歷數次的飛行，「當時他曾向其他同事多次叮囑，要對待我這個『忙內』好一點，在很多事情上非常細心，以人品方面而言真的是非常好的人。就連曾一起共事的同事都感到不捨，『機長真的是一位非常好的人，怎麼會發生這種事？』」

為了前往位於全羅南道務安郡的務安國際機場悼念韓姓機長，宋姓空姐不惜從首爾市城北區吉音洞搭車4個半小時前飛奔前往。她表示，「自從空難發生後，我聽到和韓姓機長的姓名，那時候我非常震驚。我知道機長罹難後，便沉浸在悲傷之中。」

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在務安機場的追思空間中，許多名罹難者家屬與民眾紛紛寫紙條，其中疑似是韓姓機長胞兄的人士親手寫道，「我們來看你了！一想到你死前孤獨地搏鬥，整個心情便相當哀痛。你已經很優秀、做得很好了，希望你現在能夠在溫暖的地方幸福地生活。」

另一名曾在濟州中途停留時，與韓姓機長共識的空服員則表示，「機長、副機長、事務長、空服員，直到最後一刻仍為乘客們的安全着想，非常謝謝您們。我們送走了那麼好的人，除了在內心深處哀悼以外，也祈禱您們能夠安息。謝謝機長，我們不會忘記您的。」

也有網友挖出濟州航空客機失事前的影片，指出駕駛艙內的韓姓機長，直到飛機撞向混凝土牆以前，仍從玻璃窗伸出手臂試圖摸着頭部上方的控制板，因為駕駛艙上方設有油壓系統開關，能夠透過拉操縱桿來增加摩擦、讓飛機減速，並應對前方衝撞。

韓國天主教關東大學（江原道江陵市）航空運輸系教授鄭允植（音譯）感嘆，「機長、副機長直到生命最後一刻，仍緊抓着操縱桿！」

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其他網友心痛評論道：

．「直到生命最後一刻，手仍緊抓着駕駛座的儀表板！我深信，您已經做到最好了」

．「機腹着地降落時看起來還蠻平穩的，對於來不及應變的衝撞與爆炸，感到非常心痛」



據悉，曾擔任空軍學士軍官的韓姓機長，擁有相當豐富的飛行資歷，飛行時數達到6823個小時，在進入濟州航空擔任機長以前，就已經是飛行教官，且飛行實力在同業間也讚譽有加，認為他相當注重飛行安全。

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