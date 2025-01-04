英媒：特朗普貿易政策弊大於利　將損害美國及環球經濟增長

經濟學者認為，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的貿易保護主義政策將損害美國經濟增長，進而衝擊全球經濟。



英國《金融時報》訪問了美國、英國和歐元區220多位經濟師，結果顯示他們大多認為特朗普再度入主白宮後，他所主張的「讓美國再次偉大的經濟學」（Maganomics）將使貿易保護主義抬頭，蓋過它所帶來的短期好處。

多數受訪經濟師也認為，特朗普執政期間，通貨膨脹率將上升，促使美聯儲對減息採取更謹慎的態度。布朗大學經濟學教授奧茲坎（Şebnem Kalemli-Özcan）表示：「特朗普的政策短期內或許能刺激經濟增長，但這會導致全球經濟放緩，最終反噬美國自身。他的政策也會在美國和世界其他地區引發通脹，使全球陷入滯脹。」

2024年12月22日，美國亞利桑那州，圖為特朗普在「美國轉折點」活動中發表講話。（Reuters）

特朗普尚未提出全面的經濟政策計劃，分析員是根據他競選時做出的承諾和威脅來預測他總統任期的經濟前景。例如他提出對美國進口的所有商品徵收高達20%的關稅、大規模驅逐非法外勞、削減政府繁文縟節以及減稅。

美國西北大學金融學教授埃伯利（Janice Eberly）指出，高額關稅和驅逐外勞都將增加通脹壓力，可能對經濟增長產生負面影響。

總體而言，在針對美國經濟接受調查的47名經濟師當中，超過一半預計特朗普政策會對美國經濟產生「一些負面影響」，10%預測會產生「很大的負面影響」，看好特朗普政策會有積極效應的僅佔20%。

逾八成歐洲經濟師預計 特朗普政策將產生負面影響

《金融時報》另一項調查則顯示，歐洲經濟師比美國經濟師更為悲觀，13%預計特朗普政策將對歐元區經濟產生巨大的負面影響，72%預測會有一些負面影響。他們主要擔憂製造業，尤其是歐洲最大經濟體德國的製造業。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

歐洲投資公司Generali Investments高級經濟師沃爾伯格（Martin Wolburg）指出，德國汽車業很可能成為特朗普「特別針對」的目標。

荷蘭銀行投資解決方案公司首席投資官鮑徹（Christophe Boucher）指，特朗普威脅要對中國徵收60%關稅，這可能促使北京轉而增加對歐洲的出口，而中國廉價商品充斥歐洲市場，將衝擊歐洲業者。

相對於歐元區，特朗普關稅對服務業規模龐大的英國，影響較小。不過英國工業聯合會首席經濟師帕勒加警告，如果關稅拖累歐元區增長，英國也將受波及。

本文獲《聯合早報》授權轉載

