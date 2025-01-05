特朗普向中國示好？　送給北京的兩件禮物

因為特朗普（Donald Trump）的中美貿易戰歷史，和他新組建的超級對華鷹派內閣，很多人都不看好未來四年的中美關係——這種看法有其內在邏輯。

若考慮到中美之間的結構性矛盾還在繼續強化，美中貿易逆差在過去四年不僅沒有減少，反而還進一步拉大，未來四年，中美關係肯定不會消停——這個判斷也不會有錯。

但另一方面，也要注意到，二次當選回歸白宮的特朗普也有一些區別於第一任期的明顯變化，他正變得更加成熟，行事更為穩健，進退之間似乎更有章法，這一點也不能忽視。

具體到中美，除了看到他的貿易戰歷史，和他的對華超級鷹派內閣，還要看到一些容易被忽視的情況，可以從中洞察到中美之間一些可能的微妙變化。

第一個馬斯克（Elon Musk），他是特朗普面前的超級紅人，有名有實的「一字並肩王」，對特朗普的內外政策形成有着深度影響。而馬斯克是個對中國很友好的人，在中國有政治人脈，有大筆投資，他最大的Tesla超級工廠就設在上海。

那麼這樣一個在美國政治看來如此「親中」的人，為什麼特朗普會給他這麼大權力？他難道不知道馬斯克在中國的投資和他的「美國優先」之間存在根本性價值衝突？特朗普不會那麼愚蠢。

2024年12月31日晚上，美國候任總統特朗普在佛州海湖莊園舉辦跨年夜派對，億萬富翁馬斯克也攜小兒子亮相，兩人在派對上一起跳《YMCA》。（X/@cb_doge）

所以從馬斯克因素就可以看出來，特朗普第二任期的中美關係，可能未必如一些人想象的那樣不堪入目，他把馬斯克這樣的一個人放到身邊，還委以重任，本身就給中美關係留下了不小想象空間。

另外，特朗普最近還接連送給中國兩個禮物，這也是一個非常重要的信號，很可能會被一些看不懂國際政治的人忽視。

一個禮物是他邀請了中國領導人參加他1月20日的就職典禮。這是歷史性的舉動，之前美國總統就任從來沒有這樣做過，中國也沒有派團去參加的傳統。特朗普這次主動伸過橄欖枝，不管中方會不會參加，委派誰帶團去參加，從特朗普的角度，他都已經先把這個姿態先擺出來了。

第二個禮物是TikTok，特朗普最近說要放TikTok一馬，贊成TikTok在美國繼續運營一段時間。

很多人不懂國際政治的人，只是就事論事，從商業或TikTok進行公關的角度來看，認為是TikTok的公關努力得到了特朗普的積極回應。其實TikTok哪裏有這個本事。是TikTok命好，恰好符合了特朗普向中方示好的政治需要。這是國際政治，是特朗普遞給中國的有一個橄欖枝，一個上任前送給中方的禮物。

所以從上面特朗普送給中國的這兩個禮物，可以看出，其實從特朗普的角度，他是不想和中國關係徹底搞僵的。當然，從中國政治文化的角度，還可以說這是特朗普版的「先禮後兵」。如果真是這樣，他能懂得用中國人的熟悉打交道方式和中國打交道，中美關係就更不會差到哪裏去了。

特朗普可能還會「美國優先」，會徵收關稅，會對中國搞科技封鎖什麼的，這是他作為美國總統，從美國利益出發覺得他需要做的事。人各為其主，都會以本民族國家的利益為重，這並不奇怪。但是對中美關係，他其實還有更多一般人可能還不理解的想法，並不希望中美關係崩潰。

特朗普的這些舉動，相信在中國這邊看來，在決策層內部也會有自己的判斷，會做出相應回應。只是現在還是拜登在執政，還有差不多半個月才能完成政權移交，具體中方會怎麼回應，需要在1月20日特朗普上任後才能逐漸清晰。其實有些端倪已經有了，只是外界沒注意到罷了。