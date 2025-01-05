卡特逝世｜追悼儀式家鄉舉行　民眾讚揚生前貢獻齊聚送別

在去年12月29日以百歲高齡離世的美國前總統卡特（Jimmy Carter），他的國葬儀式準備展開，追悼儀式1月4日上午10時在卡特家鄉佐治亞州普萊恩斯（Plains, Georgia）舉辦，有民眾到場送別，讚揚他生前貢獻。



由現任或曾經保護卡特的特勤局人員將他的靈柩由醫療中心抬上靈車，隨後返回普萊恩斯繞行，途經包括卡特家族經營的花生農場倉庫。農場當日敲鐘39響，以紀念曾擔任美國第39任總統的卡特。途中有民眾持鮮花聚集悼念讚揚卡特生前貢獻，包括人道主義工作、倡導和平以及關注氣候暖化。

卡特在1976年競選美國總統成功，次年任職，今次靈車亦駛過他當年作為競選總部的舊火車站、他與亡妻羅莎琳（Rosalynn Carter）結婚的教堂，以及住所。

2025年1月4日，美國佐治亞州，圖為載有前總統卡特靈柩的靈車由普萊恩斯駛向亞特蘭大，沿途有民眾持鮮花送別。（Reuters）

靈車下午前往佐治亞州首府亞特蘭大，在議會大廈短暫停留，再運到卡特中心（Carter Center）安放，供民眾悼念。靈柩直至7日清晨6時再由專機運往華盛頓，送到國會山莊圓形大廳供民眾瞻仰，最後9日在華盛頓國家大教堂舉行國葬，再將遺體移送返卡特家鄉落葬。