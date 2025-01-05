拜登頒發總統勳章　美斯白宮「No Show」　球會：已解釋原因

美國總統拜登（Joe Biden）1月4日在白宮頒發總統勳章，獲授勳的包括前國務卿希拉里（Hilary Clinton）及共和黨前眾議員利茲切尼（Liz Cheney）外，效力美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami）的阿根廷球星美斯（Leo Messi，又譯梅西）亦榜上有名，惟他當天沒現身白宮。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，白宮指美斯擔任聯合國兒童基金會（UNICEF） 親善大使及透過美斯基金會（Leo Messi Foundation）對醫療保健和教育的貢獻，因此成為總統自由勳章（Medal of Freedom）的得主。

美斯4日並沒有親身到白宮接受勳章，他的團隊及國際邁阿密向傳媒表示，美斯在12月得知自己在授勳名單後，隨即去信白宮，稱自己對此感到榮幸，惟因為行程安排與事先有約，因此無法前往白宮。

他亦指對授勳一事表示感激，並希望在不久將來與拜登會面。

美斯在2023年加盟國際邁阿密後，球隊表現有明顯改善。他在2024年球季取得20入球、16助攻的亮麗數據，亦為球隊以破紀錄完成常規賽。（Reuters）

現年37歲的美斯至今贏過45個冠軍，包括在2022年協助阿根廷奪得2022年世界盃，而他加盟美職聯後則為當地掀起新一波足球狂熱。他在2023年為國際邁阿密贏得球會首個獎盃，並在2024年球季帶領球會以破紀錄74分成為常規賽冠軍。

總統自由勳章是美國最高的平民榮譽，除了美斯，NBA傳奇球星魔術手莊遜（Magic Johnson）、時裝設計師Ralph Lauren、樂隊U2主音Bono、影星丹素華盛頓（Denzel Washington）和米高霍士（Michael J. Fox）等亦在今次授勳名單上。