意大利總理梅洛尼訪海湖莊園晤特朗普 下週回羅馬接見拜登
撰文：莊勁菲
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意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）週六（1月4日）飛往美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）會面美候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。意媒報道，她計劃與特朗普討論俄烏戰爭、貿易問題、中東問題和被伊朗拘留的意大利女記者；並於下週回羅馬接見美國總統拜登（Joe Biden）。
社交平台傳出影片顯示，梅洛尼週六現身海湖莊園，與特朗普等人站在一起交談。特朗普表示當晚要與梅洛尼共進晚餐。
路透社報道，本次訪問之後，梅洛尼計劃回到意大利接見拜登，後者將於下周四開始訪問羅馬和梵蒂岡，這可能是他最後一次海外總統訪問。
彭博社引述意大利媒體表示，梅洛尼計劃與特朗普討論一些政治議題，包括意大利記者薩拉（Cecilia Sala）12月19日在伊朗德黑蘭被拘禁一事。
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