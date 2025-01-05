美國紐約七旬婆婆地鐵站遭4少女圍毆搶劫　靠一招反擊保住財物

美國紐約地鐵站元旦發生暴力事件，一名71歲婆婆在地鐵站遭到4名少女搶劫，反抗時遭到對方圍毆，婆婆急中生智抓住2名少女的頭髮，制服對方同時保住財物。最終疑犯全部落荒而逃。



《紐約郵報》引述警方表示，1月1日下午6時在布魯克林霍伊特街站（Hoyt Street）發生暴力事件。71歲的羅莎（Linda Rosa）剛下地鐵，從閘門離開去教堂的路上遭到襲擊。

當時一名女子上來搶羅莎的錢包，另一人一拳打中羅莎臉部，擊飛她的眼鏡，還想搶走她的物品，最終抓起一個裝有身份證和病例的小袋子。

圖為參與襲擊和搶劫的少女。（紐約市警察局）

羅莎只好與一個女孩纏鬥，過程中摔倒並遭踢一腳，她趕緊站起來、一把抓住女孩的頭髮並纏在右手上，往下拉住其腦袋。另一人見狀，丟下小袋子朝她衝來，羅莎再施展同一招，以左手纏住第二人的頭髮，用力壓制兩人。她大呼求救，過了一會才放手，最後女孩們在羅莎威脅報警下，狼狽跑出車站。

事後羅莎前往原來要去的教堂，工作人員幫她打911報警，將其送到醫院。紐約市警察局公布事發時的閉路電視影像，稱4名疑犯仍在逃。