紐約地鐵乘客遭推落路軌　遭列車迎面撞擊幸僅頭部受傷｜有片

美國紐約曼哈頓地鐵站除夕跨年夜前發生意外，一名男子在等待列車時遭人推出跌落鐵軌，被迎面駛過的列車撞擊，他隨後被送往醫院所幸僅頭部受傷。警方拘捕一名疑犯，但目前暫未受到任何指控。



事發於當地時間周二下午1時30分左右，身穿橙色外套的45歲受害人在曼哈頓第18街車站等候列車期間，閉路電視畫面顯示，他當時低頭查看手機，未料遭在身後徘徊身穿深色外套的男子猛推，意外隨之發生，還嚇得剛跳進站內的兩名男子趕緊離開。

消防部門表示，急救人員趕到現場將傷者送往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）救治的，紐約交通局表示，該地區軌道供電被切斷一小時，下午4時前恢復列車服務。

2024年12月31日，美國紐約，圖為一名正在等車的男乘客突遭身後男子猛推跌落地鐵軌道。（X@TruistSanti）

警方表示，23歲疑犯與受害人似乎並不相識，他在犯案後逃離現場，幾小時後在哥倫布圓環（Columbus Circle）附近被捕，目前尚未受到任何指控，據報他在過去曾因襲擊紐約警察被控襲擊罪。

據紐約警察局統計數據顯示，過去28天內，城市交通系統發生48宗襲擊事件，較去年同期上升四成。