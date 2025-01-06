奧地利總理請辭｜執政人民黨開緊急會議　黨秘書長當選臨時黨魁

奧地利自去年9月大選後，持續陷於政治僵局。總理內哈默（Karl Nehammer）試圖組建一個排除極右勢力的內閣，但兩度與其他政黨談判失敗，日前宣布將辭去總理，以及執政保守派政黨——人民黨（ÖVP）的職務，令政局令為動盪。人民黨於1月5日召開緊急會議，秘書長Christian Stocker獲選為臨時黨魁。



圖為2024年9月4日，奧地利執政人民黨（ÖVP）秘書長Christian Stocker在該黨競選海報前發表講話。（Reuters）

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）於5日表示，內哈默將繼續擔任總理，直到他任命新的臨時總理，預定會於未來一週公布人選。他又表示，同意6日與極右翼自由黨（FPÖ）領袖基克爾（Herbert Kickl）會面。

在2024年9月的國會選舉中，極右翼自由黨以約29%得票最多，人民黨以約26%得票排第二。但內哈默拒絕與自由黨組閣，直指基克爾是陰謀論者，且構成安全風險，儘管認為自由黨其他大部份成員值得信賴。

圖為2025年1月5日，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）發表講話。（Reuters）

路透社引述分析稱，內哈默接棒人很可能對與FPO合作持更開放的態度。奧地利總統范德貝倫於5日也稱，保守派內部對與FPO共同聯合政府的反對聲音近日已減，相信會有新的出路。