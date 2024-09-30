奧地利國會選舉料極右政黨勝出　其他政黨拒共組聯合政府

奧地利9月29日舉行國會選舉投票，奧地利通訊社和奧地利廣播公司在投票結束後，根據初步點票結果估計，極右黨派自由黨（Freedom Party，FPO）將以約29.1%的得票排名第一。現任總理內哈默（Karl Nehammer）領導的執政人民黨（OVP），料以 26.2%得票率排名第二。不過，多個政黨均表明，不會與FPO共組聯合政府。奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）呼籲各政黨溝通，協調合作共組政府的可能性。



圖為2024年9月29日，奧地利極右黨派自由黨（Freedom Party，FPO）料將在國會選舉勝出，其黨魁基克爾（Herbert Kickl）發表講話。（Reuters）

圖為2024年9月29日，奧地利舉行國會選舉，總理內哈默（Karl Nehammer）會見記者。（Reuters）

新華社引述奧地利媒體稱，傳統大黨社民黨（SPO）料獲得20.4%選票，「新奧地利自由論壇」（Neos）得票率為8.8%。現與人民黨聯合執政的綠黨（The Greens），料獲得8.6%的選票。選舉後進入議會的政黨將協商，組成新一屆奧地利聯邦政府。

不過，內哈默在選舉後強調，OVP不會加入自由黨領袖基克爾（Herbert Kickl）參與的聯合政府。Neos領袖Beate Meinl-Reisinger直言，不希望基克爾進入政府。SPO黨魁Andreas Babler也呼籲，其他政黨應抵制FPO。

當天的投票於上午6時開始，下午5時結束，約635萬選民決定國會183個席位的歸屬，最終官方點票結果將在10月3日公布。