俄羅斯今起暫停向奧地利供應天然氣

奧地利11月15日接獲俄羅斯通知，將在翌日起停止向奧地利供應天然氣，這標誌着莫斯科向歐洲輸送的最後一批天然氣即將結束。奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）指早已預料此事，並已做好準備。除提前儲滿天然氣外，當地最大能源公司OMV將從德國、意大利和荷蘭等地進口天然氣，以確保供應充足。



奧地利環境部長格威斯勒（Leonore Gewessler）指，目前的儲備足夠應付一年以上的需要，又批評俄俄羅斯再次以能源作為武器。

俄羅斯原本透過途經烏克蘭的管道，向奧地利供應天然氣，相關協議年底屆滿。烏克蘭早前表明，不再簽署任何俄羅斯天然氣過境烏克蘭的協議，以免俄羅斯獲益後，反來資助對烏克蘭的戰事。

2024年11月15日，奧地利維也納，圖為奧地利總理內哈默在俄羅斯停向奧地利供天然氣後發表講話。（Reuters）

2022 年俄羅斯管道供應下降後，歐洲和全球天然氣價格飆升，但一些歐洲國家找到了替代來源，包括來自美國的液化天然氣。美國已成為世界最大的天然氣生產國，預計將擴大產量。

根據路透社最新整理數據，指俄羅斯2023年經烏克蘭管道運輸約150億立方米天然氣，僅約佔2018年至2019年俄羅斯向歐洲運輸天然氣峰值的8%。