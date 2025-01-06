與梅根關係疏遠多年　父親：想全家人團聚　希望女兒沒有惡意

與英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）關係疏遠的父親在接受《星期日郵報》（The Mail on Sunday）訪問，講述他如何夢想讓「全家人團聚」，並希望他的女兒「沒有惡意。」



80歲的梅根父親托馬斯（Thomas Markle）透露稱，他「不喜歡梅根所做的一些事情」，但會「永遠愛她」。而在他接受《星期日郵報》採訪之際，公爵夫人重返Instagram，並在 Netflix上發布她新節目的預告片《愛，梅根》（With Love, Meghan），該節目將於1月15日首映。

梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex）將攜生活類真人騷《With Love, Meghan》（《愛你的梅根》）回歸Netflix。（Netflix截圖）

自2018年5月與哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）結婚後，梅根就與父親疏遠。托馬斯說：「我希望她沒有惡意。我的夢想是有一天我可以讓我的全家團聚，就像一個正常的家庭一樣」。他還說梅根「是一個好女孩。雖然我不喜歡我女兒所做的一些事情，但我會永遠愛她。」

哈里與梅根於2018年5月19日舉行婚禮。（gettyimages）

梅根在《星期日郵報》的出版商聯合報紙有限公司 (Associated Newspapers Limited，ANL) 19年發表了一封她私人信件的部分內容後，將其告上法庭，並於2021年勝訴。

《星期日郵報》於2019年公開過一封長達5頁、由梅根撰寫的親筆信。該封信於2018年8月寄出，梅根字裏行間指摘其父親托馬斯透過傳媒訪問編作故事，以及攻擊其丈夫哈里，令她「萬分心碎」(heartbroken)。有關內容一出後，引起哈里及梅根不滿，梅根更正式入稟控告《星期日郵報》侵權、濫用私人資料和違反《保障資料法》。

托馬斯正考慮搬到東南亞，他稱「無論甚麼時候，我都希望能夠保持平靜，不要再經歷近年來發生的可怕的戲劇性事件」。

「我已經準備好改變了。有一段時間我感覺自己陷入了困境，我已經準備好結識新朋友並體驗友善。」