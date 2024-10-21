哈里梅根6300萬元買葡萄牙海邊度假屋？　英媒：項目得罪當地人

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）移居美國後，據英媒10月19日報道，兩人最新在葡萄牙購入一間海邊度假屋，價錢達到630萬英鎊（約6300萬港元），度假屋屬大型地產項目之一，但該項目不受當地人歡迎，認為是富人侵佔他們的公共海岸線。



哈里與梅根的新度假屋被指屬大型地產項目的其中一個物業，項目位於葡萄牙的CostaTerra高爾夫和海洋俱樂部，該處距離葡萄牙首都里斯本（Lisbon）南部約一個小時車程。

已故英女王次子安德魯王子（Prince Andrew）的次女、即哈里的堂妹尤金妮亞公主（Princess Eugenie）與丈夫也在CostaTerra高爾夫和海洋俱樂部內擁有物業，被指是哈里購買新屋的原因之一。哈里夫婦與尤金妮亞公主夫婦關係佳，兩家人不時到對方家中作客。

2023年6月6日，英國哈里王子（Prince Harry）抵達英國倫敦的高等法院。（Reuters）

哈里與梅根過去在英國可居住於王室的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），但2023年初遭英王查理斯（Charles III）要求他們遷出，此令他們在歐洲沒有居所。

哈里在葡萄牙買新屋的消息傳出後，既惹來外界猜測他與梅根是否要申請葡萄牙「黃金簽證」（Golden Visa），《鏡報》又指，該大型地產項目得罪不少當地人，認為是富人侵佔他們的公共海岸線。

地產發展商過去不能在公共海灘上建設或限制公眾到海灘，但葡萄牙新規定賦予官員把海灘指定為「私人地方」的權力，導致當地人無法到訪。

有CostaTerra高爾夫和海洋俱樂部附近的居民指「我去過這地方很多年，在那裏露營過好幾次，但由於這家公司，這不再可能了。」

哈里梅根2024年5月的尼日利亞之旅（GettyImages）

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